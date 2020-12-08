恒大電動車上路實測 明年下半年量產

（取材自恒大官網）

恒大造車有新進展，7日發布首款電動車 「恒馳1」的上路測試影片，代表恒大已從PTT簡報到真正實車上路測試，按照恒大規畫，恒馳品牌首款車型計畫明年上半年試生產，明年下半年量產。

恒大董事局主席許家印7日更首次視察位於深圳的恒大全球電池研究院，刻意曝光電池研發團隊的動作，主要目的是為了打破之前恒大造車團隊均是「外行」的抹黑。

受到此消息影響，恒大汽車 7日股價一路開高走高，收盤大漲9.54%至港幣29元。

財經網報導，恒大汽車相關人士透露，恒馳1定位為一款D級純電動豪華轎車，按照恒馳系列命名規則，該車應名為「恒馳1 SS」，售價區間為25萬到50萬人民幣（約3.8萬元到7.7萬美元）。

恒馳1是由曾是BMW、MINI首席設計師的Anders Warming操刀，擁有豐富的豪華產品造型設計經驗，恒馳1軸距為3,150釐米，車身流線感較為強烈，並配有全尺寸變色玻璃車頂。

從相關訊息來看，恒馳1的主要競爭對手是特斯拉 Model S；恒大汽車也希望在市值方面與特斯拉看齊。

騰訊財經報導，恒大電動車的核心電池團隊首次曝光，恒大全球電池研究院的院長由原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀擔任，現有核心科研團隊800多人，重點布局鋰離子電池、固態電池、電池材料、BMS以及下一代電池技術的前瞻開發及應用，擁有材料合成、電解液研發、固態電解質合成、模組與Pack研發、熱管理等40個專業研發及測試實驗室。

目前，恒大汽車在上海和廣州兩大生產線已於近日啟動試生產準備，在車型上，恒大宣稱正同步研發14款新車型，而特斯拉目前僅有四款。

產能上，恒大官方公布，按照工業4.0標準在上海、廣州等地建設全球十大智慧製造基地，2025年前規畫總產量每年100萬輛，2035年前規畫總產能每年500萬輛，將遠遠超過特斯拉。