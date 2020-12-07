螞蟻前進星國 獲批發數位銀執照

新加坡 純網銀執照4日放榜，金融管理局（MAS）核發全面性的數位銀行執照與批發數位銀行執照各兩張；全面執照由當地新創叫車公司Grab與新加坡電信組成的團隊取得一張，另一張核給蝦皮母公司冬海（Sea）。

中國 金融科技要角螞蟻集團拿到批發數位銀行執照，另一支由陸企綠地金融領銜的中港團隊，也獲准經營批發業務。

彭博資訊指出，新加坡在英國與香港之後，開放金融市場給純數位的新參與者，一則希望引進科技新創業者為向來是傳統銀行天下的市場，帶來創新與競爭，更想藉著純網銀的特色超越實體國界限制，放眼整個東南亞 市場。東南亞地區的數位借貸市場，五年內預期將會成長四倍。

新加坡的全面數位銀行執照，規定實收資本額須有15億星元（11.3億美元），且需接受星國本地金融管控，條件比主要對手香港更為嚴格。新加坡金管局預期純網銀可在2022年初開始營運。

路透引述分析師的看法指出，新加坡發展純網銀對既有的傳統銀行業者如星展銀行、華僑銀行、大華銀行等，不至於有過於嚴重的衝擊，因為這些銀行早已大力投資科技，各個身手都不差。

源自阿里巴巴的螞蟻成功標得批發執照，可對中小型企業客戶提供數位金融服務。彭博認為，這減輕螞蟻在本國上市受挫痛苦；市場研究公司Kapronasia負責人卡普龍說：「螞蟻在中國面臨挑戰，但他們還是這領域最有經驗公司之一。令人好奇他們能否在新加坡經營得風生水起。」