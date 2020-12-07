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中港數位貨幣合作 研議測試跨境支付

記者蔡敏姿╱綜合報導

香港金管局總裁余偉文表示，金管局正在與中國央行數位貨幣研究所合作，探索數位人民幣跨境支付的技術測試，並為相應的技術做準備。

澎湃新聞報導，余偉文在題為「金融科技新趨勢─跨境支付」文中提到，人民幣在香港使用十分常見，數位人民幣定位於流通中的現金，其使用會為兩地遊客帶來更大便利。雖然數位人民幣尚未有推出的時間表，但相信它將來會為跨境零售消費的兩地居民提供多一個支付方式的選項。

余偉文提到，去年香港金融管理局聯同泰國中央銀行展開研究，利用央行數位貨幣及區塊鏈平台解決跨境支付中的各種問題。目前，聯合研究現時已進入第二階段，包括探討具體的業務應用方案，以及平台的可營運性和伸延性。

中新網報導，香港特區政府財政司司長陳茂波11月出席論壇時表示，若數位人民幣能應用於跨境支付，將可進一步促進香港與中國，尤其是粵港澳大灣區的互聯互通。

中國央行前行長周小川曾公開表示，數位人民幣的跨境交易應以零售為基礎，建立在堅實的零售支付系統之上，再重點解決跨境旅遊等經常項目的支付。

在數位人民幣的試點中，除小額、零售的業務場景外，跨境支付也是數位人民幣探索的重點方向。目前，河北雄安新區、海南、重慶均有提及探索數位人民幣跨境支付應用的計畫。

相比第三方支付工具，數位人民幣的使用更加便捷，擁有以下特點：一、支付路徑短。只存在付款方與收款方兩個點，不經過任何第三方平台；二、雙離線支付。手機有電，沒有網絡也能使用數位人民幣；三、可控匿名。保護消費者隱私，除政府部門在權限範圍內調查非法交易的情況外，商戶、第三方支付平台無權獲取消費者的支付數據。

人民幣 香港 中國

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