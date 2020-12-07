人民幣今年升幅估逾6.8% 專家：升值周期才剛開始

中國經濟加速復甦，帶動人民幣人民幣走高，路透預估，今年全年升幅超過6.8%。（本報資料照片）

人民幣 對美元4日在岸即期匯率 （CNY）升破6.53，是2018年6月以來的兩年半高點，累計今年來人民幣已升值6.6%，路透預估，全年升值幅度恐超過2017年創下的6.8%升值新高紀錄。

路透報導，今年以來，人民幣匯率走勢先抑後揚。年初疫情加劇人民幣匯率下行，5月底美國威脅要制裁香港時人民幣重跌到了7.17。隨後中國 經濟復甦反彈加速，短短六個月人民幣兌美元匯率較5月底的低點已升值近8%，人民幣兌一籃子貨幣的升值幅度超3%。

人民幣兌美元今年以來累計上漲約6.6%，就在市場猜測受到嚴密管控的人民幣恐因升值速度過快，將損及中國出口，普遍預期中國人民銀行可能會採取措施穩定不斷升值的人民幣。

路透報導，為人行提供建議的經濟學家、中國社會科學院學部委員余永定表示，人行不需要干預，因為未看到大規模資本流入或流出造成的任何衝擊，中國決策者對人民幣升至兩年半高位感到放心，人民幣升值受到中國經濟加快復甦的支撐。

路透預測，人民幣今年恐將創下自2017年升值6.8%以來的最大年度升幅。有政策顧問認為明年人民幣兌美元可能會再升值2%至6.4。不過，消息人士稱中國出口商感到壓力，或投機的熱錢大量湧入，中國仍可能採取措施遏制快速上漲。

針對人行最近採取將外匯風險準備金率降至零等一些技術性措施，分析師解讀為人行願意允許人民幣在一定程度上走軟，但並非在積極壓低人民幣匯率。

敦和資產首席經濟學家徐小慶指出，人民幣升值周期才剛開始，很可能會持續兩三年。他認為，今年人民幣相當於完成一個上半場的升值，而上半場升值是經濟修復造成升值，因此資金流入不明顯。

他以2017年人民幣升值走勢為例，2017年人民幣分兩段升值，中間人行曾下調風險準備金，從20%下調到0%，之後人民幣出現貶值，然後才開始第二次升值。