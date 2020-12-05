中國「長租公寓」亂象 6地大整頓

中國長租公寓頻頻「爆雷」，兩家赴美上市的青客公寓和蛋殼公寓相繼傳出資金鏈問題。（取材自長江商報/視覺中國圖）

中國長租公寓業者蛋殼公寓資金斷鏈，在多地引發嚴重租屋糾紛，如何順利租到「放心房」，成為超過2億租客，乃至監管部門關注。根據統計，今年六地發布加強住房租賃市場監管新規。

中新經緯報導，近期各地長租公寓「跑路」事件屢屢發生，天眼查專業版數據顯示，以工商登記為準，全中國目前已經註銷或吊銷的長租公寓相關企業約有170家，占相關企業總量15%。

從已出事長租公寓的前車之鑑看，「租金 貸」廣受詬病，針對此項問題，成都明確規定，住房租賃企業租金收入中，住房租金貸款 金額占比不得超過30%；深圳等多地明確規定，住房租賃企業不得以租金分期、租金優惠等名義誘導承租人使用住房租金消費貸款。

對於「長收短付（收取承租人租金周期長於給付房屋權利人租金周期）」問題，以重慶、西安為代表的城市選擇將租金納入監管，杭州則要「託管式」住房租賃企業，對2020年新增委託房源，應將對應房源的風險防控金繳交到位。

部分長租公寓「高進低出（支付房屋權利人的租金高於收取承租人的租金）」競價圈房同樣引起監管警覺，武漢等地明文規定，住房租賃企業不得透過「高進低出」「長收短付」等方式，侵害房屋權利人和承租人合法權益等。

西安擬對住房租賃企業信用分級，並規定以明顯高於市場價搶佔租賃房源並造成不良社會影響，信用分直接扣減為零，列入「黑名單」。

深圳、武漢兩地還在新規中明確規定，不得採取暴力威脅、恐嚇、斷水斷電等暴力手段驅逐承租人。

下半年六地出手加強監管的同時，北京 、江蘇南京、安徽合肥、廣東廣州等地為加快培育和發展住房租賃市場也制定公布新規，其中北京規定集體土地建設租賃住房、改建租賃住房可獲得資金補助。

「諸葛找房」分析師陳霄表示，如果繼續選擇長租公寓，要儘量選擇正規的平台機構，關注機構是否出現過負面新聞，而在簽訂合約時，對合約內容仔細查看，是否有保障自身權益的相關承諾等。

至於是否還能繼續選擇「租金貸」模式付房租，陳霄認為，在對「租金貸」的選擇上建議要謹慎決定，儘量避免背「租金貸」，以免陷入貸款陷阱。但若因各種原因必須要選擇辦理「租金貸」時，也一定要注意選擇信譽良好，規模大的正規貸款平台，並仔細查看貸款條例。