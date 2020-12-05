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台幣飆升 央行：沒有所謂防線

記者陳美君／綜合報導

中央銀行為阻升匯價大量買進美元，11月外匯存底單月暴增121.56億美元，昨天公布餘額達5133.97億美元，續創歷史新高紀錄。儘管如此，新台幣仍節節攀升，市場估下周恐測28元大關，央行外匯局局長顏輝煌昨表示，匯率是很難預測，沒有市場所謂的防線。

央行表示，外匯存底增加主因包括外匯存底投資運用收益、歐元等貨幣對美元升值，以及外資大量匯入導致外匯市場過度波動，央行進場調節。不過，近期新台幣匯率升勢不斷，前天盤中仍闖破「彭淮南防線」、最高升抵28.401元，市場大為驚慌，昨天仍持續向28元大關邁進。

對此顏輝煌表示，「今年新台幣升值，主要反映台灣出口以及經濟基本面良好表現，匯市供給大於需求，國際美元走弱，也加重新台幣升值壓力，國內外因素都有。」

顏輝煌指出，今年以來美元指數下跌5.89%，使主要亞洲貨幣大漲，對於美元是否維持疲態，顏輝煌強調，「匯率預測很不容易，明年美元走勢有人看漲，也有人看跌」，許多機構的看法也非常分歧。但央行昨天在臉書粉絲專頁上指出，「今年以來新台幣對美元匯率並沒有太強」。央行強調，台灣出口表現優於其他亞洲國家，今年至昨天為止，新台幣兌美元升值5.56%，升幅小於歐元、韓元及人民幣。

央行資料顯示，美元指數今年下跌5.9%，相較於台幣，歐元今年強升8.42%，韓元升值6.87%，人民幣升值6.63%。

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