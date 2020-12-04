彭淮南防線失守 台幣最高衝上28.4

台北匯市3日盤中突破「彭淮南防線」，28.5元大關已不再是新台幣匯率的天花板價。（本報資料照片）

台北匯市3日收盤前上演大驚奇，中央銀行突然放手，讓新台幣匯率 失守「彭淮南防線」，盤中最高衝至28.401元，創下1997年亞洲金融風暴以來、近23年半新高，終場在央行 調節下升值9.8分，收在28.668元，收盤寫下逾九年半新高，總成交量16.955億美元。

央行統計顯示，今年新台幣匯率累計升值1.438元，升幅高達5.02%；看似新台幣匯率升勢超猛，但分析主要亞幣表現，人民幣 今年來升值6.21%，主要貿易對手國韓元也升值5.25%，日圓升值4.15%，星元升值0.68%。

換言之，新台幣今年升幅逾5%，僅領先日圓與星元，升勢甚至還落後人民幣與韓元，在主要亞幣裡僅居「中段班」。

過去一段時間，央行透過「無限量買匯」政策，盤中穩穩守住28.5元關卡、不讓熱錢輕易越線，沒想到3日午盤過後，央行不再死守盤中防線，新台幣匯率迅速走高，一度升抵28.401元、最多升值3.65角，令市場跌破眼鏡。

回顧2011年5月11日，新台幣匯率盤中創下28.476元高點，為央行前總裁彭淮南任內最高價，取其整數，28.5元價位便有「彭淮南防線」之稱；新台幣匯率3日盤中升抵28.401元，闖破彭淮南防線，創1997年7月以來最高紀錄。

「市場所說的彭淮南防線，其實是彭淮南在任20年內最高價，匯價升到此一價位，代表匯價已經沒有防線了」，匯銀主管說，若新台幣升勢不變，匯價可能會向上升抵28.4、28.3元。

對於新台幣匯率重返28.4字頭，匯銀主管說，「美元實在太弱了，其他亞幣都在升值，所以新台幣升破28.5元，也不能說是過度強勢，畢竟這個價位央行已經守很久了，只要升幅沒有超前其他亞幣，都算合理。」

對於央行3日冷不防放手，讓新台幣匯率盤中爆升，外界推測，可能與日前監察院發函關切匯率一事有關，但此事未獲證實。

匯銀人士表示，央行為何選在3日改變外匯調節策略，成為市場關注焦點；但面對新台幣的升值壓力， 要記得繫好安全帶、做好匯率避險工作。