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大潤發CEO交棒林小海 邁入阿里時代

特派記者林宸誼／上海4日電
執掌大潤發23年的黃明端2日交班給林小海。（取材自聯商網）
執掌大潤發23年的黃明端2日交班給林小海。（取材自聯商網）

執掌大潤發23年的CEO黃明端，2日交棒給林小海，代表大潤發全面邁入阿里時代。

本報系向大潤發方面求證，黃明端的確已經將CEO職位交給林小海，目前大潤發在人力資源、品牌傳播等職能事務上，阿里已經陸續派人接管。

億邦動力報導，黃明端2日在大潤發中國的年會上，解釋了大潤發布局線上零售的原因，「未來屬於互聯網時代，必須跟上時代腳步，提早轉型新零售，才能減少被新的零售商業衝擊。」

北京商報報導，對於林小海的接任，黃明端2日表示，林小海的事業全域觀、行業洞察眼光比他細緻。零售業的管理，就是細節的管理，林小海一定能帶領大潤發再創高峰、再創輝煌，希望所有人像支持他一樣支持林小海，林小海是接棒的最佳人選，謝謝阿里巴巴董事局主席張勇的選擇安排。

實際上，今年6月，就有消息傳出，阿里巴巴副總裁、零售通事業部總經理林小海將接管大潤發，擔任大潤發CEO，直接向阿里巴巴董事局主席張勇匯報。

黃明端目前仍擔任高鑫零售董事局主席、大潤發中國區主席職務，在林小海進入大潤發這半年，黃明端也一直在協助林小海快速熟悉大潤發的各個環節和流程。

高鑫零售旗下擁有大潤發、歐尚兩大品牌超市賣場，目前在全中國共有486家大賣場，其中大潤發414家，歐尚72家；2019年全年高鑫零售總銷售營收人民幣1018.6億元（約155.69億美元）。

在2017年阿里首次入股高鑫時，曾心生換血念頭，不過，對於當時從未涉足過大賣場領域的阿里來說，並沒合適人選。所以黃明端也成為阿里穩定局面最佳選擇。

高鑫零售這塊試驗田，被阿里寄予厚望，今年10月，在2017年鉅資入股後，阿里再次宣布擬斥資港幣280億元（約36.12億美元）增資高鑫零售，並以直接和間接持股高鑫零售72%股份成為控股股東。

中國 CEO 美元

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