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半年升值8%邁入「6.5時代」 德銀：人民幣明年底升至6.2

記者戴瑞芬／綜合報導
人民幣。（本報資料照片）
人民幣。（本報資料照片）

人民幣美元匯率一路挺升，短短半年內升值8%，高盛最新報告預測人民幣明年底將升至6.3 ；德銀更樂觀預測明年底將升至6.2，顯示法人機構看好人民幣未來一年將持續升值。

人民幣兌美元3日官方中間價6.5592，來到半個月的高點，升值19個基點，並已連續13個交易日站穩6.5關口。

在岸人民幣兌美元匯率3日下午收盤6.5590，升值94基點，離岸人民幣為6.5403，升值33基點。

第一財經報導，人民幣這波升值可追溯到今年5月底。人民幣在5月29日觸及年內低點7.1765後，便出現反彈，開始一路升值。6至7月人民幣升值幅度達2.3%；8月升值1.8%；而從9月至今，人民幣升值幅度再度加快，正式邁入「6.5時代」，累計人民幣升值約8%，而且已持續半年。

人民幣升值強勁，中國人民銀行近日發布《2020年第3季中國貨幣政策執行報告》指出，第3季人民幣兌美元匯率中間價最高為6.7591，最低為7.0710，66個交易日中42個交易日升值、24個交易日貶值。最大單日升值幅度為0.59%（397基點），最大單日貶值幅度為0.41%（277基點）。

多家法人機構則看好人民幣持續升值。高盛報告指出，中國經濟增長進一步復甦，中美利差及海外投資者強勁的中國資產需求，預測未來一年，人民幣將升至6.3。德銀公布的2021年中國經濟展望報告中，則預測到2021年年底，人民幣兌美元匯率將由目前的近6.6的水平，升至6.2左右，升值幅度約5.8%。

而招商證券首席宏觀分析師謝亞軒指出，研判人民幣匯率走勢需要考慮三個因素：除了美元指數的走勢和外匯市場供需狀況，最值得觀察的是中國人民銀行的政策方向，人行關於人民幣匯率形成機制的核心詞就是三個字「市場化」。

謝亞軒說，市場化意味人民幣匯率的波動加大，彈性增強，短期內人民幣匯率走勢，包括國際和國內多種影響外匯市場供需的因素都可能引發匯率的波動，而市場化程度越高，匯率波動性越大，也越能反應人民幣真實的價格。

人民幣 匯率 美元

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