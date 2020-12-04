iPhone 12熱賣效應 鴻海上月營收創新高

鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）

蘋果 新品發威，在iPhone 12系列全球熱賣，以及新款MacBook、Apple Watch助攻下，帶動蘋果最大組裝供應商鴻海 11月營收 攻上6813.75億元台幣（以下同，約239.82億美元），月增11.2%、年增13.1%，創單月歷史新高紀錄。蘋果新品銷售旺，預料鴻海第4季營收將挑戰單季歷史新高紀錄。

累計鴻海今年前11個月營收4.64兆元，年減3.3%；鴻海董事長劉揚偉先前在法說會已釋出對第4季營運樂觀看法，預期今年集團表現是「開低走高，平穩度過」，而明年整體營收將有個位數增長。

法人預估，鴻海全年營收仍有機會挑戰5兆元，若成功將是連三年突破5兆元。

iPhone 12系列全球熱賣，高階機款12 Pro/Pro Max 持續處於供不應求狀態，外界看好，iPhone 12銷售熱潮有望延續至明年上半年。

iPhone 12高階機款全球仍缺貨，蘋果美國、中國大陸的官網上皆顯示，目前消費者購買到貨仍須等候一段時間，高階機款買氣旺盛。

鴻海今年上半年受新冠肺炎疫情影響，第2季在遠距工作（WFH）、遠距教學帶動下，業績逐步增溫；第3季財報更寫下毛利率、營益率、淨利率「三率三升」的佳績，單季每股盈餘（EPS）為2.23元。

鴻海指出，11月營收四大類產品表現，若以月成長排序，依序為消費性電子產品、元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。若與去年同期相比，依序為消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品。

蘋果iPhone 12系列在今年10月、11月陸續上市，鴻海10月開始認列手機相關營收，新機熱賣帶動鴻海第4季輕鬆登上全年單季營運高峰，內部估營收至少季增15%。

在iPhone之外，蘋果下半年陸續更新產品線，發表搭載M1晶片的MacBook、新iPad系列及Apple Watch Series 6 & Watch SE，鴻海皆是主要代工廠。

法人預估，鴻海在iPhone 12及蘋果其他新品助攻下，加上Sony家用遊戲主機PS 5上市，和雲端及企業伺服器業務持續復甦下，估鴻海第4季營收可望季增近四成。

從鴻海四大產品線分析，雖然大環境不確定因素仍在，但消費需求看來仍強，因此，鴻海估消費智慧產品將季增近一倍、年增個位數百分比。元件與其他產品亦受惠新產品發表帶動，亦可望季增、年增個位數百分比。

雲端網路產品方面，預期第4季營收持平第3季及去年同期，其中雲端服務商（CSP）需求持續強勁，可望季增雙位數、年增逾一倍。電腦終端產品各細項產品需求則各有消長，預期整體表現將持平第3季及去年同期。