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砸18億 華為首座晶片廠封頂

記者林宸誼／綜合報導
華為武漢光工廠項目經理徐雷、中工武大誠信工程顧問副總經理丁川、中建八局華中公司副總經理張碩及專案全體管理人員參加封頂儀式。（取材自中建八局官微）
華為武漢光工廠項目經理徐雷、中工武大誠信工程顧問副總經理丁川、中建八局華中公司副總經理張碩及專案全體管理人員參加封頂儀式。（取材自中建八局官微）

中建八局官方微博2日宣布，隨著最後一方混凝土的澆築完成，由中建八局承建的華為在中國首個晶片廠房「武漢華為光工廠項目（二期）」，已於日前順利完成主體結構封頂，專案總投資人民幣18億元（約2.74億美元）。

中建八局官網指出，華為光工廠二期項目位於湖北武漢，總建築面積達到20.89萬平方公尺，整個專案包括了FAB生產廠房、CUB動力站、PMD軟體工廠和其他與此相關的項目。

這是華為在中部最大的研發基地，負責華為內部的光能力中心、智慧終端機研發中心等前沿技術，項目建成後，將作為華為在中國首個晶片廠房投入生產，助力華為實現從晶片設計、晶片製造到封裝測試的完整產業鏈。

中建八局表示，華為武漢光工廠一、二期所有廠房已全部封頂，一期專案正在進行收尾工作。

2019年武漢市國土資源和規劃局，對華為武漢研發生產專案（二期）A地塊-海思光工廠專案規畫設計方案調整進行批前公示。

除了在武漢的項目以外，英國金融時報報導，華為在上海正準備建立一個晶片工廠，完全不採用美國技術，以規避美國限制。

報導指出，這個工廠將由總部設在上海的研發公司直接代表華為管理，且不會使用任何源自美國技術，根據規畫，該工廠將在2021年底開始生產45奈米晶片組，並採用28奈米光刻技術。力爭在2022年使用20奈米以下先進工藝來製造專門服務於旗下電信部門晶片。

華為 武漢 美國

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