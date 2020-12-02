我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

紫光缺錢 成都、重慶兩大建廠計畫喊停

記者蔡敏姿╱綜合報導
紫光集團深陷債務危機，傳出旗下記憶體計畫均面臨停擺。（本報系資料庫）
紫光集團深陷債務危機，傳出旗下記憶體計畫均面臨停擺。（本報系資料庫）

中國大陸半導體「國家隊」紫光集團深陷債務危機，傳出缺乏資金、人才等資源來推動自家兩大投資項目，總投資高達2000億人民幣（約305億美元）的成都NAND工廠和重慶DRAM工廠的建設計畫均面臨停擺。

紫光原本大手筆投資記憶體，要建造月產能動輒數十萬片的工廠，業界高度關注量產後對供應端的影響，尤其大陸向來採「大量生產、削價搶市」的商業手段，市場原本憂心恐對產業發展不利。如今紫光相關建設中斷，記憶體業鬆口氣，有利南亞科、威剛、群聯等記憶體族群後市。

日經亞洲評論引述消息人士透露，紫光集團「沒有足夠的資金」，無法保持雄心勃勃的新晶片項目，而旗下項目也處於擱置狀態。

紫光集團面臨債務危機，此前就爆出未能在11月15日前償還13億人民幣(約2億美元)的債務，導致債務違約，並在未來幾個月內還有數十億美元的債券支付。業內人士說，北京當局正在將資源集中在數量更少，前景更好的半導體項目上。

紫光集團是大陸晶片生產自給自足的「中國製造2025」參與者之一，隨著美中科技戰不斷升級，董事長趙偉國曾誓言，未來十年內將斥資1000億美元，打造出全球一流的半導體產業。

在短時間內，紫光集團便宣布兩項野心勃勃的生產項目，其中之一是在成都打造一座大型3D NAND工廠，總投資額高達2000億人民幣，盼能重建長江存儲成都廠的的運作模式，最初的晶圓月產能設定為10萬片，後來擴大至30萬片，約占現階段全球產量的20%。

另一項目則為重慶DRAM工廠，該集團為此挖角日商爾必達（Elpida）前執行長坂本幸雄共同領導DRAM開發，原本今年要開始大興土木建設重慶工廠，如今也面臨停擺的問題。

投資 美元 人民幣

上一則

臉書發起的數位貨幣Libra更名「Diem」 簡化結構以利批准

下一則

亞股本月料乘勝追擊

延伸閱讀

韓籍員工出境確診 重慶SK海力士緊急停產

韓籍員工出境確診 重慶SK海力士緊急停產
川渝擬攜手申辦2032年奧運 重慶竟「不知情」

川渝擬攜手申辦2032年奧運 重慶竟「不知情」
重慶名校女大生吸毒 淪陪酒小姐、販毒被逮

重慶名校女大生吸毒 淪陪酒小姐、販毒被逮
爆群聚感染 全球最大手套製造商Top Glove關工廠

爆群聚感染 全球最大手套製造商Top Glove關工廠

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

2020-11-29 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元