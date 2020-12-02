紫光缺錢 成都、重慶兩大建廠計畫喊停

紫光集團深陷債務危機，傳出旗下記憶體計畫均面臨停擺。（本報系資料庫）

中國大陸半導體「國家隊」紫光集團深陷債務危機，傳出缺乏資金、人才等資源來推動自家兩大投資 項目，總投資高達2000億人民幣 （約305億美元 ）的成都NAND工廠和重慶DRAM工廠的建設計畫均面臨停擺。

紫光原本大手筆投資記憶體，要建造月產能動輒數十萬片的工廠，業界高度關注量產後對供應端的影響，尤其大陸向來採「大量生產、削價搶市」的商業手段，市場原本憂心恐對產業發展不利。如今紫光相關建設中斷，記憶體業鬆口氣，有利南亞科、威剛、群聯等記憶體族群後市。

日經亞洲評論引述消息人士透露，紫光集團「沒有足夠的資金」，無法保持雄心勃勃的新晶片項目，而旗下項目也處於擱置狀態。

紫光集團面臨債務危機，此前就爆出未能在11月15日前償還13億人民幣(約2億美元)的債務，導致債務違約，並在未來幾個月內還有數十億美元的債券支付。業內人士說，北京當局正在將資源集中在數量更少，前景更好的半導體項目上。

紫光集團是大陸晶片生產自給自足的「中國製造2025」參與者之一，隨著美中科技戰不斷升級，董事長趙偉國曾誓言，未來十年內將斥資1000億美元，打造出全球一流的半導體產業。

在短時間內，紫光集團便宣布兩項野心勃勃的生產項目，其中之一是在成都打造一座大型3D NAND工廠，總投資額高達2000億人民幣，盼能重建長江存儲成都廠的的運作模式，最初的晶圓月產能設定為10萬片，後來擴大至30萬片，約占現階段全球產量的20%。

另一項目則為重慶DRAM工廠，該集團為此挖角日商爾必達（Elpida）前執行長坂本幸雄共同領導DRAM開發，原本今年要開始大興土木建設重慶工廠，如今也面臨停擺的問題。