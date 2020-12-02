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中國銀保監會警告：房地產是金融灰犀牛

記者戴瑞芬／綜合報導
中國大陸銀保監會主席郭樹清。（本報系資料庫）
中國大陸銀保監會主席郭樹清。（本報系資料庫）

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清撰文指出，中國房地產相關貸款占銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。郭樹清點名，房地產是中國金融風險方面最大的「灰犀牛」。

「灰犀牛」，是指過於常見，以至於習以為常，卻影響巨大的潛在危機。相比難以預測的「黑天鵝」，「灰犀牛」一旦狂奔，恐導致系統性金融風險崩盤。

澎湃新聞報導，郭樹清對房地產是灰犀牛的說法，是對房地產泡沫發出了最嚴重警告，金融將進入強監管時代。

當前居民槓桿率（居民債務／GDP）已經超過60%，相較2008年居民槓桿率還不到20%。十年多時間翻了三倍，如今的房價早已脫離經濟基本面，炒房熱情有增無減，抱團漲價、萬人搶房、地王頻出的熱潮一波波，房地產潛在風險巨大。

郭樹清在《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標的建議》輔導讀本中發表文章《完善現代金融監管體系》。強調金融監管必須把防止脫實向虛作為主要目標，要堅決抑制房地產泡沫。

除了房地產泡沫，郭樹清也直指債務風險、數位貨幣、網絡安全、信息保護，已經成為金融監管的全新課題。

他指出，中國移動支付、線上借貸和互聯網保險等走在世界前列，意味法律規範和風險監管沒有成熟經驗可資借鑑。但金融創新是把「雙刃劍」，一些網貸平台打著創新旗號違規經營，然而「承諾低風險高收益就是詐騙」，必須把握好金融創新的邊界，金融監管要永遠與這類行為作堅決鬥爭。

郭樹清指出，特別是對於各種「無照駕駛」的非法金融活動，管理和整治的主體責任都在地方，對違法違規行為零容忍。在支持金融創新的同時，嚴防壟斷、嚴守底線，維護市場秋序，促進公平競爭。

郭樹清表示，要管好貨幣總閘門，要注意通貨緊縮和通貨膨脹風險，會對經濟金融造成系統性損害，中國金融曾多次發生銀根過鬆、資金供給遠大於需求，導致1988年和1993年都出現過兩位數的物價上漲。

郭樹清強調，金融監管要提高透明度，健全風險預防、預警、處置、問責制度體系，持續完善權責一致，全面覆蓋、統籌協調、有力有效的現代金融監管體系。

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