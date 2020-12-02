單月5000輛！中國蔚來能源車交貨創新高

蔚來汽車11月銷量再創歷史新高。圖為蔚來賣最好的電動車型ec6休旅車。（取材自第一電動網）

中國 新能源車大廠蔚來汽車 1日公布，今年11月共交付新車5291輛，再創歷史新高，連續四個月單月交付數新高，這也是繼10月後再度超過5000輛，並自今年4月以來連續八個月與去年同期相比翻倍。

蔚來汽車累計今年前11個月共交付3萬6721輛，年增111.1%，自2018年6月開始交付第一輛車至今累計交付6萬8634輛，成長速度相當快。

蔚來汽車1日在美股盤前漲2.9%，每日經濟新聞報導，高盛將蔚來汽車信評從賣出上調至中性，目標價從7.7美元上調至59美元，暗示蔚來汽車還有16.7%的上漲空間。

澎湃新聞報導，蔚來汽車11月賣最好的車型就是智慧電動轎跑休旅車ec6，共交付1518輛，與上月相比大增71.9%。

蔚來董事長李斌在第3季財報電話會上表示，蔚來已與合作夥伴共同啟動新一輪全供應鏈的產能提升，預計明年1月全供應鏈產能將提升至每月7500輛，以滿足日益增長的訂單需求。

在11月新增訂單中，蔚來推出的電池租用服務BaaS（Battery as a Service）模式訂單占比達35%，證明市場對這一全新商業模式的認可，也就是車主用比較便宜的價格買車，並且以月租費方式來每個月支付電池的費用。

BaaS業務於今年8月正式推出，在該業務方案下，購買蔚來全系車型無需購買電池，車價可以減少7萬人民幣 （對應70KWh動力電池包），每個月需支付980人民幣月租費。

截至11月底，蔚來已在全中國開設189家門市，其中包括22家蔚來中心和167家蔚來空間，銷售據點覆蓋全中國111座城市。

搜狐財經報導，李斌表示，蔚來汽車計畫從明年1月開始供應鏈月產能將達到7500輛；該公司採用代工模式在合肥生產電動車，蔚來汽車計畫明年開始在歐洲銷售電動車，最終將進軍美國市場。