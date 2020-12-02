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小米首次跑贏蘋果 手機銷量全球第3

記者蔡敏姿／綜合報導

信息技術研究和顧問公司Gartner於1日發布報告，今年第3季全球售給終端用戶的智慧手機銷量共3.66億部，年降5.7%。小米以4440萬部的銷售量首次超越蘋果，居全球第三。

和訊科技報導，第3季排名前三的智慧手中，三星以22%的市占率排名第一，華為占14.1%，小米占12.1%，其銷量分別為8081、5183、4440萬部。

值得注意的是，小米以4440萬部的銷售量首次超越蘋果居第三，蘋果銷量為4050萬部，市占率11.1%，屈居第四名。

第3季，三星和小米今年首次正成長，其中小米手機銷量年增34.9%，遠超過所有品牌。華為手機銷量年降21.3%。

分析認為，在連續兩個季度20%的下降後，智慧手機季度銷售量出現回升跡象。但即便廠商推出多款5G智慧手機，且一些地區政府放鬆隔離措施，智慧手機的銷售量依然疲軟。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，雖然一些地方的隔離措施已開始放鬆，但消費者仍在限制可支配支出。全球智慧手機銷售量在2020年第2季到第第3季因前幾個季度的需求壓抑而出現小幅增長。

報告稱，經濟環境的不確定性以及對下一輪疫情的擔憂仍將壓縮人們的非必要支出，而且這一情況將延續至2020年末。5G網路升級的延遲也令智慧手機廠商捉襟見肘。

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