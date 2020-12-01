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iPhone計畫推出摺疊機 交由鴻海整合測試

記者林宸誼／綜合報導

蘋果計畫在2022年9月推出可摺疊iPhone，並已開始測試外觀，知情人士透露，蘋果已經要求供應商送測可摺疊iPhone的相應零部件樣品，並交由鴻海集團在中國的富士康整合成完整的測試機。

騰訊科技報導，蘋果已經要求長期供應商富士康和Nippon Nippon（新日興）寄來可摺疊螢幕的樣品，除了螢幕，該公司還要求供應商送測鉸鏈，在生命周期內測試商用超過100萬次。

其中，可摺疊螢幕可能由三星提供，而新日興將為第一款可摺疊iPhone製造鉸鏈，富士康將負責組裝。

中國科技網站DoNews報導，富士康的測試重點是OLED或MicroLED螢幕，因為螢幕的選擇最終將影響設備的生產方式，到目前為止，蘋果尚未決定是採用OLED還是採用MicroLED技術製造可摺疊螢幕。

與越來越多地被各種智慧設備採用的OLED螢幕相比，使用MicroLED的設備螢幕更薄、更亮、耗電更少、更耐用。

知情人士指出，以往筆記型電腦鉸鏈的摺疊測試次數約為2萬至3萬次，規格較好的則高達5萬次，然而普通手機鉸鏈的測試要求超過10萬次，而且規格更嚴格。

外界普遍預計，第一款可摺疊iPhone將使用來自台灣製造商的鉸鏈，例如過去在筆記型電腦業務上與蘋果密切合作的新日興。

目前已經推出摺疊螢幕的廠商有三星、華為、摩托羅拉和柔宇，而小米、OPPO、vivo也都推出了自家概念機的柔性螢幕手機。

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