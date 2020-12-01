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台灣環球晶擬併德企世創 搶當晶圓二哥

記者簡永祥／台北1日電
環球晶圓董事長徐秀蘭，2015年資料照片。（ 記者鐘惠玲／攝影）
環球晶圓董事長徐秀蘭，2015年資料照片。（ 記者鐘惠玲／攝影）

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶計畫再出手收購，預計斥資37.5億歐元（約45.1億美元），收購全球排名第四的德國世創（Siltronic）。法人預期，環球晶收購完成後，雖仍維持全球第三，但公司決全數以現金收購，凸顯對未來現金流把握極高，並向全球矽晶圓霸主寶座叩關。

環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶與Siltronic正就達成商業合併協議，進行最終階段協商。環球晶將以每股125歐元、溢價48%，公開收購Siltronic流通在外股份。

徐秀蘭過去幾次收購日商、美商半導體事業，出手時機都極為精準，因此環球晶打算再斥資逾千億元發動併購行動，環球晶股價也直攻漲停站上558元，改寫二年來新高。

據統計，環球晶目前全球市占率約18%，僅次於日本信越的31%及日本勝高的28%，居全球第三大。Siltronic全球市占率約7%，為第四大廠。環球晶收購Siltronic後，市占率將擴增至25%，全球仍排第三，但已逼近勝高。

根據Siltronic財報，去年營收約12.7億歐元（約15.2億美元），相當於環球晶營收的75%。法人認為，環球晶計畫以現金收購，不會稀釋環球晶股權，也預料將為環球晶注入新一波成長動能。

營收 美元 日本

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