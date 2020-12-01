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上海特斯拉量產Model Y 進度加快

記者林宸誼／綜合報導
Model Y即將在中國上市！特斯拉上海工廠的Model Y生產線 （取材自彭博）
Model Y即將在中國上市！特斯拉上海工廠的Model Y生產線 （取材自彭博）

中國製造的特斯拉Model Y量產進度加快，根據中國工信部30日公布免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第37批）中，特斯拉上海廠生產的Model Y首次名列其中。外界預期原本在明年首季量產的Model Y可能提早上路。

車輛購置稅（貨物稅）是對在中國境內購置車輛的單位和個人所徵收的稅，目前中國官方將免徵車輛購置稅用在鼓勵民眾購買電動車。

此外，在工信部同日發布的「新能源汽車推廣應用推薦車型目錄」（2020年第12批）中，特斯拉也有一款純電動多用途乘用車入圍，代表中國國產特斯拉Model Y將可享受國家新能源補貼。

澎湃新聞報導，中國特斯拉官網顯示，中國國產Model Y共有兩個版本可選，長續航版本售價人民幣48.8萬元，續航里程（WLTP預估）505公里，0到100公里加速時間5.1秒；Performance高性能版售價53.5萬元人民幣（約8.1萬美元），續航里程（WLTP預估）480公里，0到100公里加速時間3.7秒，這兩款車型均預計最快2021年開始生產。

根據2020年補貼政策，新能源乘用車補貼前售價須在30萬元人民幣（約4.5萬美元）以下，否則無法享受補貼，因此中國國產的特斯拉Model Y未來將朝此價位降價，否則無法享受補貼。此前中國國產Model 3剛開始也是高於人民幣30萬元，後來降價跌破30萬元才享有這個補貼。

工信部在11月5日發布「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第338批）的車輛新產品公示清單顯示，中國國產特斯拉Model Y已完成工信部申報，電池類型為三元鋰離子電池。

Model Y為一款緊湊型SUV，特斯拉執行長馬斯克曾在2017年預測，Model Y的市場需求將遠高於Model 3；不少證券公司發布報告預測這將是特斯拉又一款暢銷車型，將豐富特斯拉產品線，帶動整體銷量的上升。

特斯拉在第2季財報裡表示，上海工廠Model Y的生產線正按計畫建設，預計首批將於2021年交付。特斯拉副總裁今年也曾表示，超級工廠二期進展非常順利，預計今年底將完成建設，明年第1季將量產Model Y。

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