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首家外商獨資貨幣經紀 在北京成立

中國新聞組／北京30日電

中國首家外商獨資貨幣經紀公司—上田八木貨幣經紀（中國）有限公司26日在北京城市副中心成立。公司籌備組負責人表示，日本母公司長期看好中國，有信心在北京城市副中心獲得成功。

新華社報導，日本上田八木短資株式會社成立於1918年，主要為金融機構在資金拆借、票據、債券、外匯、衍生品等市場的交易提供中介服務。今年9月，中國銀保監會批准上田八木在北京城市副中心籌建貨幣經紀公司。

上田八木貨幣經紀（中國）有限公司籌備組負責人黃洪說，選擇落戶北京城市副中心，一是對政府治理能力和效率充滿信心，二是對中國金融發展充滿信心，三是有信心在北京城市副中心獲得成功。

2019年7月，中國國務院金融穩定發展委員會辦公室推出11條金融業對外開放措施，其中包括「支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司」。

「公司申請籌建期間，相關部門克服疫情帶來的影響，在很短的時間內完成審核並批准我們籌建，日本母公司對此讚嘆不已。」黃洪說。

黃洪曾在歐洲和亞洲金融市場工作多年。他說，未來將利用北京城市副中心的創新鼓勵政策，完善業務產品線和業務系統，為境內外客戶提供周到服務。

北京城市副中心將財富管理、綠色金融和金融科技為金融業發展的三大重點，建設國際財富管理中心、綠色金融示範先行區、智能金融港。目前，已入駐銀行、保險、證券、基金等金融機構230餘家。

北京 中國 貨幣

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