供貨印尼高鐵 中國鋼軌啟運

印尼雅萬高鐵7號隧道全線貫通的首座千米以上隧道。圖為早前工作人員對隧道口進行加固。（中新社）

中國 高鐵「整體出口」的第一單—印尼 雅萬高鐵出海的第一批鋼軌28日在廣西防城港碼頭首航成功，標誌著中國成為全球為數不多可進行長定尺鋼軌出口的國家之一。

香港中通社報導，中國與印尼合作建設的雅萬高鐵全長142.3公里，是東南亞 第一條最高設計時速350公里的高鐵。此次出口的鋼軌自今年3月份起，按100公尺長軌從攀鋼集團陸續運抵防城港後，根據印尼對供貨的要求，鋸切為50公尺鋼軌出口。

這是中國首次批量出口長定尺鋼軌，面臨著高精度加工、港口運輸和船舶運輸三大難題。為此，各方通過跨行業、跨地域的深度合作，創造性攻克出口技術難關，多項技術創中國第一。

鋼軌是鐵路建設項目最重要的產品之一，對線路的安全性、穩定性和舒適性都起著決定性的作用。首批供雅萬高鐵的鋼軌，全部通過中國鐵科院等單位質量檢驗，產品性能和質量達到國際一流水平。

北部灣港防城港碼頭公司技術部項目副經理劉石乾坦言，雅萬高鐵所採用的50公尺長的高鐵鋼軌經海運出口在中國尚屬首次。從進港到卸車，再到堆放，再到裝船，沒有經驗可以借鑒，一道道技術難題都得重新攻關。」本航次8800噸鋼軌裝載完成後，預計半個月後抵達印尼芝拉扎港。

雅萬高鐵是中國成套技術整體走出去的首條高鐵項目，由中國和印尼企業合作建設和運營，工程於2018年開工，預計2021年建成。