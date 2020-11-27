我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

鴻海iPad產線 傳自中國移越南

編譯鍾詠翔、記者蕭君暉／綜合報導
外電報導，鴻海集團正計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad平板電腦的生產線遷出中國，新生產基地將落腳越南東北部北江省。（美聯社）
外電報導，鴻海集團正計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad平板電腦的生產線遷出中國，新生產基地將落腳越南東北部北江省。（美聯社）

知情人士透露，配合客戶需求，鴻海集團正計畫將部分蘋果Mac電腦、iPad平板電腦的生產線遷出中國，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首度在中國以外生產iPad。

外界解讀，美中貿易戰引發廠商移出中國的骨牌效應擴大，未來蘋果包括iPhone、Mac及iPad等產能也將加速移往印度、越南等地分散。

鴻海26日不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言。鴻海強調，任何海外投資規劃，皆依相關程序辦理，並按規定對外公告。路透暫未獲得蘋果公司的回應。

路透報導，鴻海日前公告斥資2.7億美元成立新公司FuKang Technology公司，消息人士表示，這是鴻海為了布局越南，在原來的北江廠區附近再擴廠。

消息人士說，鴻海集團規畫Mac及iPad在明年上半年投產，但目前外界並不清楚鴻海會把多少產能移至越南。消息人士表示，鴻海集團除了將在北江廠區，生產從中國移出的部分Mac及iPad產品之外，也將為Sony組裝電視、鍵盤等相關零組件，而鴻海集團預計在今年底、明年初開始組裝Sony電視。

美中貿易戰開打後，許多企業為因應客戶要求分散在中國的生產線，紛紛把產線移往越南。今年美中關係日益惡化，迫使鴻海集團等代工廠提供兩套供應鏈服務「G2」（中國與美國）兩個市場。

消息人士說，品牌廠要求分散產地，供應鏈就要動起來，這應該是美國政府的策略。

鴻海集團董事長劉揚偉在8月的投資人說明會中即表示，全球「G2」的發展已成趨勢，如何提供兩套供應鏈來服務這兩大市場，這是世界趨勢，也是鴻海一直在做的事。

消息人士指出，此前鴻海集團與和碩計劃在墨西哥開設新工廠，今年7月鴻海集團也計畫投資10億美元，在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

鴻海集團是主要的iPad製造商之一，其他還包括仁寶及比亞迪。蘋果最新財報顯示，上季Mac和iPad銷售分別增至90億和68億美元。

鴻海 中國 越南

上一則

人行：穩貨幣 不讓錢溢出來

延伸閱讀

見蛇闖宿舍！越南窮學生抓來燉湯喝 開鍋照超恐怖

見蛇闖宿舍！越南窮學生抓來燉湯喝 開鍋照超恐怖
蘋果安全長被控賄賂加州警方 欲拿iPad換持槍證

蘋果安全長被控賄賂加州警方 欲拿iPad換持槍證
歐布萊恩：越南須阻中國商品「洗產地」以免被課關稅

歐布萊恩：越南須阻中國商品「洗產地」以免被課關稅
越南遲未賀白登當選 反證實美國安顧問將到訪

越南遲未賀白登當選 反證實美國安顧問將到訪

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入