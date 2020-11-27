中芯證實調價 晶圓代工喊漲

美國 對中芯國際的出口管制，雖導致全球晶圓代工產能重新洗牌疑慮，不過中芯國際強調一直堅持合規經營，目前正常營運，和美國相關政府部門進行積極交流溝通，且在客戶需求強勁、訂單飽滿下，中芯國際首次證實將提升晶圓代工價格。

中芯在世界先進、聯電等後證實漲價，凸顯8吋晶圓代工產能吃緊現況，且從第4季到明年還有很大漲價空間，讓各公司獲利與股價充滿想像，聯電本周表現強勁，昨日平盤開出後雖一度翻黑，然買盤隨即進場，股價翻紅，終場漲1.05元或2.7%，收最高價39.5元，直逼40元大關，世界則漲多回檔收小黑。

觀察者網報導，有投資 人在「上證e互動」（上海證交所提供投資人與上市公司互動的網站）上詢問中芯：據報導8吋晶圓代工產能需求旺盛，多家晶圓代工廠將調升第4季和明年第1季的價格，請問貴公司是否有此計畫？

中芯26日回覆該提問時表示，現有客戶訂單將按已簽訂合同進行，新客戶、新項目則由雙方協商確定價格，公司也會透過優化產品組合來提升平均晶圓代工價格。

中芯在回覆提問時，還間接回應高通轉單台積電的傳聞表示，目前沒有看到明顯的客戶轉單現象，公司與客戶保持積極溝通、緊密配合的合作夥伴模式，儘量滿足客戶需求。

半個月前（11月11日），中芯披露的第3季財報顯示，公司營收 首次突破10億美元，連續三季創新高，產能利用率接近滿載，來自電源管理等晶片的相關收入增長顯著。

當時就有券商猜測，中芯營收增長，或許與8吋晶圓代工漲價有關。

今年下半年以來，全球8吋晶圓代工產能持續吃緊。一方面由於8吋晶圓廠已多年鮮有新增投資，總產能規模停滯不前；另一方面，居家辦公、線上教育讓智慧終端如筆電等需求驟增，導致晶片產能吃緊。

遭到美國加強出口管制後，中芯股價一度腰斬，投資人也不斷在「上證e互動」詢問該公司和美國商務部溝通的進展情況，包括後續是否能持續採購及中芯後續談判計畫等。

中芯昨天回覆表示，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。目前公司正常營運，和美國相關政府部門等進行積極交流與溝通，但具體細節不方便透露。

展望今年全年，中芯將營收目標上修為24%至26%的年增長，毛利率目標高於去年。