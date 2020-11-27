我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

中芯證實調價 晶圓代工喊漲

記者李仲維／綜合報導

美國對中芯國際的出口管制，雖導致全球晶圓代工產能重新洗牌疑慮，不過中芯國際強調一直堅持合規經營，目前正常營運，和美國相關政府部門進行積極交流溝通，且在客戶需求強勁、訂單飽滿下，中芯國際首次證實將提升晶圓代工價格。

中芯在世界先進、聯電等後證實漲價，凸顯8吋晶圓代工產能吃緊現況，且從第4季到明年還有很大漲價空間，讓各公司獲利與股價充滿想像，聯電本周表現強勁，昨日平盤開出後雖一度翻黑，然買盤隨即進場，股價翻紅，終場漲1.05元或2.7%，收最高價39.5元，直逼40元大關，世界則漲多回檔收小黑。

觀察者網報導，有投資人在「上證e互動」（上海證交所提供投資人與上市公司互動的網站）上詢問中芯：據報導8吋晶圓代工產能需求旺盛，多家晶圓代工廠將調升第4季和明年第1季的價格，請問貴公司是否有此計畫？

中芯26日回覆該提問時表示，現有客戶訂單將按已簽訂合同進行，新客戶、新項目則由雙方協商確定價格，公司也會透過優化產品組合來提升平均晶圓代工價格。

中芯在回覆提問時，還間接回應高通轉單台積電的傳聞表示，目前沒有看到明顯的客戶轉單現象，公司與客戶保持積極溝通、緊密配合的合作夥伴模式，儘量滿足客戶需求。

半個月前（11月11日），中芯披露的第3季財報顯示，公司營收首次突破10億美元，連續三季創新高，產能利用率接近滿載，來自電源管理等晶片的相關收入增長顯著。

當時就有券商猜測，中芯營收增長，或許與8吋晶圓代工漲價有關。

今年下半年以來，全球8吋晶圓代工產能持續吃緊。一方面由於8吋晶圓廠已多年鮮有新增投資，總產能規模停滯不前；另一方面，居家辦公、線上教育讓智慧終端如筆電等需求驟增，導致晶片產能吃緊。

遭到美國加強出口管制後，中芯股價一度腰斬，投資人也不斷在「上證e互動」詢問該公司和美國商務部溝通的進展情況，包括後續是否能持續採購及中芯後續談判計畫等。

中芯昨天回覆表示，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。目前公司正常營運，和美國相關政府部門等進行積極交流與溝通，但具體細節不方便透露。

展望今年全年，中芯將營收目標上修為24%至26%的年增長，毛利率目標高於去年。

美國 投資 營收

上一則

人民幣漲不停 出口企業緊急結匯

下一則

40家信託融資業務 銀保監會喊停

延伸閱讀

中芯：華為訂單缺口 還沒填滿 2到3季才能補足

中芯：華為訂單缺口 還沒填滿 2到3季才能補足
中芯Q3營收新高 估全年成長26%

中芯Q3營收新高 估全年成長26%
巴鐵也不挺！涉內容不雅 巴基斯坦跟進封殺TikTok

巴鐵也不挺！涉內容不雅 巴基斯坦跟進封殺TikTok

中芯被美制裁拖慢研發 華為恐遭德國情報機關審查

中芯被美制裁拖慢研發 華為恐遭德國情報機關審查

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入