我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

人行：穩貨幣 不讓錢溢出來

記者戴瑞芬 /  綜合報導

中國人民銀行26日發布第3季中國貨幣政策執行報告指出，貨幣供應調控機制，將根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作力度、節奏和重點，加強逆周期調節，結構調整，妥善應對經濟短期下行壓力，保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，堅決不搞大水漫灌，不讓市場的錢溢出來。

與之前報告相比，對下一階段的貨幣政策要求，人行不再提「擴大宏觀調節力道」，也沒有刻意強調「中性」，人行表示，下一階段穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，更好適應經濟高質量發展的需要，更加注重金融服務實體經濟的質量和效益。

人行指出，增強結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策直達性。重視預期管理，保持物價水平穩定。處理好內外部均衡和長短期關係，盡可能長時間實施正常貨幣政策，保持宏觀槓桿率基本穩定。

報告提到，不需要以人行大規模擴表的方式投放流動性，不宜簡單根據人行資產負債表擴張幅度、貨幣乘數來衡量貨幣政策效果。

觀察貨幣政策的鬆緊，關鍵還是看作為貨幣政策中介目標的貨幣供應量和社會融資規模。只要保持了貨幣信貸合理增長，就說明銀行貨幣創造的市場化功能正常發揮，中央銀行提供的基礎貨幣是適度的。

值得留意的是，今年前三人民幣對美元匯率彈性增強，小幅升值。截至9月底人民幣對美元匯率中間價為6.8101元，較上年末升值2.44%，也是自2005年人民幣匯率形成機制改革以來累計升值21.53%。

針對人民幣匯率升值走勢，人行表示，健全市場化利率形成和傳導機制，深化貸款市場報價利率改革，繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，綜合施策推動社會融資成本明顯下降，發揮市場在人民幣匯率形成中的決定性作用。

此外，人行表示，今年前三季經濟增長由負轉正，第3季經濟較去年同期增長4.9%，預測「全年經濟正增長」。中長期看經濟穩中向好、長期向好、高質量發展的基本面沒有改變。

人行貨幣政策報告也重申，打好防範化解重大金融風險攻堅戰，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，維護金融安全。

貨幣 人民幣 匯率

上一則

40家信託融資業務 銀保監會喊停

下一則

鴻海iPad產線 傳自中國移越南

延伸閱讀

人民幣國際化 中國六部委合擊

人民幣國際化 中國六部委合擊
劍指螞蟻 中國嚴管小額網貸 未經批准不得跨省級

劍指螞蟻 中國嚴管小額網貸 未經批准不得跨省級
馬雲遭約談 人行點名阿里、京東「大到不能倒」須緊縮

馬雲遭約談 人行點名阿里、京東「大到不能倒」須緊縮
中國儲蓄率又降 人行前行長周小川批年輕人奢侈消費

中國儲蓄率又降 人行前行長周小川批年輕人奢侈消費

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入