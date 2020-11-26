胡潤2020中國500強民企 騰訊稱冠、阿里居次

胡潤研究院25日發布2020中國500強民營企業榜單。(取材自胡潤百富網站)

胡潤研究院25日發布2020中國 500強民營企業榜單，按照企業市值或估值進行排名。榜單顯示，騰訊以人民幣4.98兆元(約7566億美元)首次成為中國價值最高的民營企業，阿里巴巴以4.78兆元價值位居第二，美團以1.63兆元拿下第三名。

這是胡潤研究院第二次發布中國500強民營企業榜單。榜單上的民營企業，是指總部在中國的非公有制企業。上市公司市值按照10月15日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司進行估算。

榜單顯示，今年中國500強民營企業上榜門檻為230億元，比去年提高90億元，即64%。上榜企業總價值比去年增加20兆元，達56兆元，相當於去年中國GDP的近六成。

上榜企業平均價值為1100億元，比去年增長390億元，即55%。436家上榜企業的價值比去年有所增長，其中120家為新上榜；53家上榜企業的價值比去年有所下降，另外有121家去年榜單上的企業今年落榜，包括陌陌、瑞幸咖啡和神州優車等。

受新冠肺炎疫情影響，今年大健康行業增長顯著，第一次成為500強企業最多的行業，超過去年第一第二的先進製造和房地產 ，比去年增加四成，達93家，占全榜單18%。

胡潤表示，從今年的500強榜單，能看出中國經濟結構的變化，大健康行業比去年增加四成，而房地產行業比去年減少三成。今年120家新上榜企業中，有一半來自大健康和先進製造。

新能源汽車 、娛樂和教育是今年漲幅最快的三大行業，上榜企業平均估值漲幅都超過一倍。胡潤表示，今年是電動汽車第一次排名這麼突出、這麼居前，中國電動汽車企業明顯在引領這個全球級的新興產業。