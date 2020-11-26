中國雀巢出售銀鷺業務 將專注嬰兒營養、咖啡領域

中國雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺業務。(雀巢官網截圖)

中國 雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺花生奶和銀鷺罐裝八寶粥在中國業務，該交易包括銀鷺食品集團位於福建、安徽、湖北、山東和四川的五家企業的全部股權，預計交易將於今年年底完成，不過雙方未公布交易金額。

雀巢在官網上表示，該交易將使公司更專注於嬰兒營養、糖果、咖啡 、調味食品、乳製品和寵物護理等關鍵領域，公司得以利用強大的品牌優勢、數位化能力和創新引擎推動業務增長。

雀巢表示，Food Wise有限公司由銀鷺創始人陳清水家族控股，選擇Food Wise接手銀鷺，是能夠確保平穩過渡的同時保證銀鷺業務的長期成功。

作為交易的一部分，雀巢將保留雀巢咖啡即飲咖啡業務，並在大中華區大部分區域進行分銷，銀鷺將繼續為雀巢加工生產雀巢咖啡即飲咖啡產品，並在中國一些省份分銷該產品，銀鷺並將繼續在雀巢的許可下生產和銷售雀巢茶萃產品。

21世紀經濟報導，中國食品產業分析師 朱丹蓬認為，在收購銀鷺後，雀巢成功借助銀鷺的產能和通路，把咖啡業務帶到中國三四五線市場，對於雀巢來說，銀鷺已經完成了使命，同時也為帶來了可觀的業績增長。