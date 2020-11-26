我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

中國雀巢出售銀鷺業務 將專注嬰兒營養、咖啡領域

特派記者林宸誼／上海報導
中國雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺業務。(雀巢官網截圖)
中國雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺業務。(雀巢官網截圖)

中國雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺花生奶和銀鷺罐裝八寶粥在中國業務，該交易包括銀鷺食品集團位於福建、安徽、湖北、山東和四川的五家企業的全部股權，預計交易將於今年年底完成，不過雙方未公布交易金額。

雀巢在官網上表示，該交易將使公司更專注於嬰兒營養、糖果、咖啡、調味食品、乳製品和寵物護理等關鍵領域，公司得以利用強大的品牌優勢、數位化能力和創新引擎推動業務增長。

雀巢表示，Food Wise有限公司由銀鷺創始人陳清水家族控股，選擇Food Wise接手銀鷺，是能夠確保平穩過渡的同時保證銀鷺業務的長期成功。

作為交易的一部分，雀巢將保留雀巢咖啡即飲咖啡業務，並在大中華區大部分區域進行分銷，銀鷺將繼續為雀巢加工生產雀巢咖啡即飲咖啡產品，並在中國一些省份分銷該產品，銀鷺並將繼續在雀巢的許可下生產和銷售雀巢茶萃產品。

21世紀經濟報導，中國食品產業分析師朱丹蓬認為，在收購銀鷺後，雀巢成功借助銀鷺的產能和通路，把咖啡業務帶到中國三四五線市場，對於雀巢來說，銀鷺已經完成了使命，同時也為帶來了可觀的業績增長。

咖啡 中國 分析師

上一則

財經簡訊

下一則

創新高後稍喘息 道指回跌173點

延伸閱讀

法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆

法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆
嘉義最新網美景點 竟然是用「絲瓜」做的

嘉義最新網美景點 竟然是用「絲瓜」做的
星巴克咖啡創新產業園區 昆山動工

星巴克咖啡創新產業園區 昆山動工
咖啡是良藥 幾杯才正好？

咖啡是良藥 幾杯才正好？

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？