新聞焦點／中國新能源汽車造車大夢 藏巨大泡沫風險

中國 國家發改委發文調查新能源汽車 產能，有行業觀點認為，新能源汽車估值可能隱藏巨大的泡沫，風險之一是投資者對新能源車的發展過於樂觀，而風險之二在於新能源車的激烈市場競爭。

第一財經日報報導，近期美股 與A股的新能源汽車概念股皆開啟「飆車」模式，在美股掛牌的中企造車新勢力三兄弟飛漲，光是23日一天內，理想汽車漲14.5%、蔚來漲13.1%、小鵬汽車更是大漲33.9%，股價均創歷史新高。

不僅是海外市場，A股的新能源車類股表現也十分亮眼，類股指數年內大漲38.87%，其中十一假期節後漲幅就高達15.62%。

澎湃新聞報導，被點名的寶能集團和恒大集團造車路徑顯示，兩家公司老闆都選擇用「買買買」模式來造車。

寶能集團業務核心在於金融和實業，然而2017年突然跨界進軍汽車產業，並把汽車定義為戰略核心產業，該公司董事長姚振華還曾誇口，10到15年時間將寶能汽車，打造成為具有國際影響力的汽車集團。

至於地產起家的恒大集團董事局主席許家印，2019年之後連續入股與電動汽車業務相關的公司。

中國自媒體「晚點LatePost」於24日發表一篇題為「恒大造車的荒誕往事」文章，內容提到恒大汽車車型研發屢屢延遲，工廠開工兩年還不能確認生產車型，但恒大拿地蓋廠卻沒有停下。