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國家發改委整頓新能源車亂象 恆大、寶能被點名

記者林宸誼／綜合報導
國家發改委擬整頓新能源汽車過剩產能。圖為福建某新能源汽車生產線。（中新社）
國家發改委擬整頓新能源汽車過剩產能。圖為福建某新能源汽車生產線。（中新社）

中國國家發改委發布通知，對各地新能源汽車投資情況進行徹底調查，並特別點名要求各地詳細上報恆大汽車、寶能汽車在當地投資和擬投資建設的整車及零部件項目。外界解讀，官方要整頓新能源車過剩產能。

澎湃新聞報導，一張印有國家發改委產業發展司公章的「關於開展新能源汽車整車生產及專案情況調查的通知」（簡稱「通知」），25日在網路上流傳，「通知」要求各地上報2015年以來核准或備案的新建純電動汽車（包括商用車、乘用車）專案情況、建設進展以及年度生產情況。

「通知」並要求詳細報告恆大、寶能等企業2017年來在當地投資和擬投資建設的汽車整車及零部件專案情況，包括土地占用、建設內容、專案進展、完成投資等情況，相關資料要在11月18日前上報國家發改委產業司，部分省份現場調研及座談時間另行通知。

上海財聯社、21世紀經濟報導，發改委相關人士表示，「這件事正在落實，現在還不方便講。」恆大汽車則回應，內部還在對此事進行核實。

路透報導，一位知情人士指出，目前已經在整合相關資料中，有些地方上報資料不夠全面，或達不到要求的要重新上報。

受消息影響，港股恆大汽車25日一度大跌10%，收盤下跌5.1%至港幣22.8元；A股方面，新能源汽車類股25日集體下挫。

汽車 投資 中國

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