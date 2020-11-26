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華為總裁任正非：誰再建言造車 調離職位

記者林宸誼╱綜合報導

華為內部網站心聲社區25日刊出華為經營管理團隊（EMT）文件，再次重申，華為不造整車，「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離職位，另外尋找職位。」該文件由華為總裁任正非簽發。

該文件顯示華為積極打造汽車界的安卓（Android），並破除外界對其跨足整車市場的疑慮，有助於加速打入各大汽車廠供應鏈，並可避免重蹈手機產品被Android封殺的慘痛教訓。

中新經緯報導，日前有消息傳出，華為智慧汽車解決方案BU正在與消費者BG進行整合，目前兩個部門在投資層面已經合併，總負責人是華為消費者業務CEO余承東，整合消息傳出後，市場上再次掀起「華為造車」的討論，儘管華為高管已在多個場合強調過「不造車」。

澎湃新聞報導，這份文件名稱為「關於智慧汽車部件業務管理的決議」，內容首先是宣布兩個部門的合併案，並任命余承東為智慧終端機與智慧汽車部件IRB主任。

華為在文件中再次重申，華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，成為智慧網聯汽車的增量部件提供商。

熟悉華為的人都知道，「調離職位」說法應該是任正非的原話，既然公司創始人都撂下狠話，估計華為內部一時間不會再有人提議造車這件事，外部車企等合作夥伴也算吃了一顆定心丸。

華為 汽車 任正非

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