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華為入股潤華全芯 一年多來投資第17家半導體

記者蔡敏姿／綜合報導
華為（圖）入股寧波潤華全芯微電子。（Getty Images）
華為（圖）入股寧波潤華全芯微電子。（Getty Images）

華為日前投資入股寧波潤華全芯微電子，這是華為在一年多來投資的第17家半導體公司，該公司主要生產半導體設備，不過，華為沒有公布投資金額及持股。

根據企查查上的信息，從2019年8月投資入股山東天岳開始，一年多來華為已經投資17家半導體公司，涉及的領域多為半導體材料、裝備等關鍵領域，也是中國半導體行業需要補強的地方。

快科技報導，寧波潤華全芯微電子設備有限公司23日進行工商變更，新增股東哈勃科技投資有限公司，不過具體金額沒有披露，哈勃科技投資公司是華為旗下100%持股的投資公司，由於半導體是華為「卡脖子」的關鍵領域，這一年多來華為擴大對半導體產業鏈的投資。

寧波潤華全芯微電子設備有限公司成立於2016年，法定代表人為汪鋼，註冊資本人民幣3391.2萬元（約519萬美元），經營範圍包含：半導體晶片生產設備、測試設備、機械配件及耗材的研發、設計、製造、加工、批發、零售等。

據官網資料，該公司主要從事化合物半導體、LED、SAW、 OLED、光通訊、MEMS、先進封裝等新型電子器件製造領域，配備快速響應的銷售和技術服務團隊，目標是成為一家具有國際影響力的半導體裝備及工藝解決方案提供商。

代表華為投資的則是哈勃科技投資有限公司，成立於2019年，法定代表人為白熠，註冊資本為人民幣27億元，一般經營項目是創業投資業務。哈勃科技所屬集團為華為，由華為投資控股有限公司100%持股。

在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業務CEO余承東表示，在半導體方面，華為將全方位扎根，突破物理學、材料學的基礎研究和精密製造，在終端器件方面，如顯示模組、攝像頭模組、5G器件等方面，華為正大力加大材料與核心技術的投入，實現「新材料＋新工藝」緊密聯動，突破制約創新的瓶頸。

華為入股寧波潤華全芯微電子（圖）。（取材自芯智訊微信）
華為入股寧波潤華全芯微電子（圖）。（取材自芯智訊微信）

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