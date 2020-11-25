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台積電3奈米製程跨大步 規畫2022年量產

記者尹慧中／台北25日電
台積電董事長劉德音24日出席3奈米南科新建工程上梁典禮。（圖：台積電提供）
台積電董事長劉德音24日出席3奈米南科新建工程上梁典禮。（圖：台積電提供）

台積電昨日在南科舉行3奈米新建工程上梁典禮，為邁向最先進的製程技術再跨大步，董事長劉德音表示，台積電今年營收持續創新高，在3奈米領先布局，於南科的累計投資將超過2兆元，目標是3奈米量產時，月產12吋晶圓超過60萬片。

台積電規畫，3奈米於2022年量產。劉德音說，3奈米新建工程上梁，代表「忙碌的起點」，台積電率先進入南科，先後建立晶圓6廠、14A廠、14B廠、18廠，加上3奈米廠，在南科投資逾2兆元。

台積電2018年1月26日啟用南科18廠時，當時創辦人張忠謀親自出席時表示，18廠對台積電有三個重要的意義。劉德音昨天喊出三個願景，包含張忠謀的期許，就是台積電要持續成長、技術繼續發展，延續對台灣承諾。

在持續成長方面，劉德音說，台積電到去年已連續十年創下營收新高，今年將再刷新紀錄。其中，南科廠區營收占比大幅增加，2019年南科廠的產值達3800億元，占營收37%，今年將突破4400億元。

劉德音說，近兩年台積在南科招募新人，多年來帶動8.5倍的就業創造效果。3奈米新廠量產時，估計約有2萬名員工在當地工作與生活。

劉德音指出，台積的技術持續向前，今年5奈米製程量產，是繼7奈米後，再次領先全球推出最先進製程。南科18廠未來是3奈米的主要生產基地，台積將持續保持技術領先地位。他希望政府維持良好的投資環境以及能源供應，讓台灣半導體業在全球供應鏈中繼續占有重要的地位。

劉德音表示，台積電對台灣的承諾，是堅持綠色製造，新建廠房具備台灣綠建築EEWH和美國綠建築LEED兩大認證系統，持續節能、節水、減廢與減碳，台積電也承諾在2050年前100%使用再生能源營運。

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