我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

華新科大馬廠爆染疫 停工3周

記者李孟珊╱台北25日電
華新科董事長焦佑衡。 （本報資料照片）
華新科董事長焦佑衡。 （本報資料照片）

全球晶片電阻二哥華新科旗下馬來西亞廠傳出有員工染疫，擬停工三周，已陸續發函通知下游客戶，影響產品包括車用、消費性電子等晶片電阻。這是二次新冠肺炎疫情之下，被動元件產業首次傳出員工染疫而停工的案例，國巨、大毅、奇力新等可望迎轉單。

華新科表示，會用最快速度進行全廠的檢驗，檢驗之後也將儘快向當地政府申請復工，營運及出貨將不會受到影響。

華新科是華新麗華集團旗下被動元件大廠，在晶片電阻產業市占居全球第二大，僅次於國巨集團，第三大廠為100%在台灣生產的大毅。業界人士認為，在宅經濟商機持續之下，晶片電阻供需原先就相對吃緊，此次華新科大馬廠停工，市場供給將更不順，下游轉單潮一觸即發。

據悉，華新科大馬廠是合併日本釜屋電機所取得，產品線涵蓋車用、消費性電子等電阻，占該公司整體產能比重約三成，是華新科的電阻產能重鎮，此次影響最大的產品別包括車用工規電阻、0201和01005電阻以及High Power電阻。

由於華新科目前成品庫存水位偏低，隨著大馬廠生產停擺，庫存水位恐進一步下滑，華新科強調，會依照規定盡快復工，全力滿足客人需求。

業界人士分析，隨著宅經濟商機持續，智慧手機、筆電、PC相關應用等需求持穩，加上車市陸續回溫，以及年節將至，客戶端積極備料，需求強勁。

但製造商招工不易，產能利用率難以立即提升，種種因素讓晶片電阻供需原先就吃緊，此時華新科大馬廠停工，將對電阻供給面成影響，產生市場新的缺口，預期國內相關廠商包括國巨、大毅與奇力新等，可望迎來轉單效益。

外資指出，國巨市占最大，華新科為18%，大毅則以15%緊追其後，在國巨晶片電阻產能利用率低於積層陶瓷電容（MLCC）的狀況下，華新科大馬廠停工將對國巨有利。

復工 台灣 疫情

上一則

京東傳明年IPO 估值400億美元

下一則

台積電3奈米製程跨大步 規畫2022年量產

延伸閱讀

德州單日確診1.4萬例 再創新高

德州單日確診1.4萬例 再創新高
澳航要國際客打疫苗才准上機 英、德將放防疫聖誕假

澳航要國際客打疫苗才准上機 英、德將放防疫聖誕假

洛縣禁戶外用餐翻盤無望 禁令周三生效

洛縣禁戶外用餐翻盤無望 禁令周三生效
美國新冠疫情惡化或好轉 感恩節是關鍵點

美國新冠疫情惡化或好轉 感恩節是關鍵點

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情