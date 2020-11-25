華新科大馬廠爆染疫 停工3周

華新科董事長焦佑衡。 （本報資料照片）

全球晶片電阻二哥華新科旗下馬來西亞廠傳出有員工染疫，擬停工三周，已陸續發函通知下游客戶，影響產品包括車用、消費性電子等晶片電阻。這是二次新冠肺炎疫情 之下，被動元件產業首次傳出員工染疫而停工的案例，國巨、大毅、奇力新等可望迎轉單。

華新科表示，會用最快速度進行全廠的檢驗，檢驗之後也將儘快向當地政府申請復工 ，營運及出貨將不會受到影響。

華新科是華新麗華集團旗下被動元件大廠，在晶片電阻產業市占居全球第二大，僅次於國巨集團，第三大廠為100%在台灣 生產的大毅。業界人士認為，在宅經濟商機持續之下，晶片電阻供需原先就相對吃緊，此次華新科大馬廠停工，市場供給將更不順，下游轉單潮一觸即發。

據悉，華新科大馬廠是合併日本釜屋電機所取得，產品線涵蓋車用、消費性電子等電阻，占該公司整體產能比重約三成，是華新科的電阻產能重鎮，此次影響最大的產品別包括車用工規電阻、0201和01005電阻以及High Power電阻。

由於華新科目前成品庫存水位偏低，隨著大馬廠生產停擺，庫存水位恐進一步下滑，華新科強調，會依照規定盡快復工，全力滿足客人需求。

業界人士分析，隨著宅經濟商機持續，智慧手機、筆電、PC相關應用等需求持穩，加上車市陸續回溫，以及年節將至，客戶端積極備料，需求強勁。

但製造商招工不易，產能利用率難以立即提升，種種因素讓晶片電阻供需原先就吃緊，此時華新科大馬廠停工，將對電阻供給面成影響，產生市場新的缺口，預期國內相關廠商包括國巨、大毅與奇力新等，可望迎來轉單效益。

外資指出，國巨市占最大，華新科為18%，大毅則以15%緊追其後，在國巨晶片電阻產能利用率低於積層陶瓷電容（MLCC）的狀況下，華新科大馬廠停工將對國巨有利。