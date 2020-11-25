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鴻蒙OS系統將發表 Mate40搶先用

記者林宸誼／綜合報導

外界關注的鴻蒙OS手機測試版，有進一步進展，華為軟體部副總裁毛玉敏預告，12月16日鴻蒙手機開發者Beta版將發表，並採用全新設計語言，Mate40系列手機將優先升級鴻蒙OS系統，未來90%以上的華為機型都會升級鴻蒙。

新浪科技報導，未來華為將安卓系統逐步替換成鴻蒙，能否運行安卓App，將由新系統鴻蒙決定；至於視覺上是否好看、用起來是否順手，就要看華為EMUI的設計。

華為消費者業務CEO余承東今年9月表示，鴻蒙系統已投入人民幣上億元，體驗一直在改善，該系統現在能達安卓70%到80%水準，每天、每周、每月都在改進。

余承東還指出，如果以後美國再採取封殺，讓所有大陸公司都不能用Google生態的話，華為的生態就可以全球銷售，把替代Google的生態建起來。

36氪報導，華為消費者業務軟體部總裁王成錄也在9月底透露，明年1、2月將會開放部分手機使用者升級鴻蒙系統，初步升級會驗證幾個月，之後就會全面放開升級，也就是說目前市面上90%以上的華為機型，都會升級成鴻蒙系統。

王成錄表示，在華為看來，鴻蒙OS是一套面向萬物互聯而研發的作業系統，而移動終端產業發展，大陸最有機會。

自從華為被美國政府制裁以來，不光硬體供應鏈受到限制，連軟體也無法獲得Google提供更新安卓系統，華為不得不提前發布鴻蒙系統，逐步替換安卓系統。

和EMUI相比，華為鴻蒙OS是系統級產物，可以更加深度融合華為1+8+N戰略，同時手機版系統將採用全新設計語言與更多創新設計、更多全場景體驗。

華為早在2016年5月就內部確定要做鴻蒙系統，並且對未來市場和技術可能的方向做布局，最核心的創新就是將一個個獨立的IoT設備視為不同模組，然後進行連接，成為一套面向萬物互聯而研發的作業系統，而手機只是整個生態中的重要的一端。

華為 手機 安卓

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