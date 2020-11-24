數位人民幣紅包 蘇州試點 可使用「離線」和「碰一碰」

中國今年力推數位人民幣，深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。（路透）

繼廣東深圳後，江蘇蘇州將於雙12（12月12日）推出數位人民幣 紅包測試，目前蘇州相城區已有許多商家已經安裝近場支付（NFC）二維碼，與深圳版本相比，蘇州版可以使用「離線」和「碰一碰」功能。顯示數位人民幣功能再度進化升級。

數位人民幣今年加快落地試點，深圳、蘇州、成都、雄安是目前展開數位人民幣內測的四個試點城市，未來冬奧場所也將納入數位人民幣內部封閉試點測試。

澎湃新聞報導，深圳是首個進行數位人民幣紅包測試的試點城市，深圳市政府聯合中國人民銀行，於今年10月9日展開數位人民幣紅包試點，向在深圳個人發放1000萬元（人民幣，下同，約153萬美元）「禮享羅湖數位人民幣紅包」。

其中每個紅包金額為人民幣200元，數量共計5萬個，中獎結果顯示申請者190萬人，中籤率僅2.6%，截至10月18日，4萬7573名中籤個人成功領取「禮享羅湖數位人民幣紅包」，使用紅包交易6萬2788筆，交易金額人民幣876.4萬元。

不過，深圳的試點中並不能使用「離線」和「碰一碰」功能，這也是數位人民幣與支付寶、微信 支付的最大差異之一。

此外，四川成都的內部測試也在進行，一位成都銀行業人士透露，目前成都是以白名單（優質客戶）的邀請制，透過大行員工的邀請才能下載數位人民幣錢包─熊貓錢包。

這名銀行業人士表示，成都已進行過幾次充值話費活動，用戶可在錢包內自由轉錢換成數位人民幣，只需花費0.01元數位人民幣，就可充值人民幣20元話費。

界面新聞報導，在今年10月舉辦的「外灘金融峰會」上，人行數字貨幣 研究所所長穆長春指出，數位人民幣發行不是靠行政強制，應該以市場化的方式來進行，「在可預見的將來，數位人民幣和紙鈔將長期並存。」

數字文藝復興基金會董事總經理曾曹寅表示，如果大陸今年年底之前推出商用版，那的確就是全世界最快的法定數位貨幣。

根據國際清算銀行近期發布報告，截至今年7月中旬，全球至少有36家央行發布數位貨幣計畫，80%中央銀行已進入數位貨幣研發，其中過半已進入研究實驗與實行階段。