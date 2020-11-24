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手機銷量強勁 小米股價飆新高

記者林宸誼／綜合報導

小米集團將於24日公布第3季財報，外界預期數字亮麗，23日股價大漲8%，收在港幣27.6元，創下歷史新高，市值超過6660億元港幣（約862億美元）。

第一財經日報報導，小米第3季手機銷售優於預期，根據市調機構IDC發布的第3季全球智慧手機市場排名，小米銷量超越蘋果排名第三，冠、亞軍分別是三星及華為。小米是第一梯隊裡最大的黑馬，是前四名中唯一逆勢成長的手機廠商，四大廠商智慧手總出貨量占全球市占約60.6%。

據路透報導，美國加大制裁力道，打擊華為的供應鏈後，包括小米、Oppo及Vivo等華為在手機市場的中國同業對手，正在積極行動欲接收華為的市場份額。儘管如此，華為的中國對手仍在中高端手機市場嗅到獵殺機會。華為一名高管8月時表示，華為將沒有能力生產旗下高端智能手機所需要的旗艦處理器。

安信國際報告認為，考慮到小米未來各個板塊，依舊處於可預見性較高的高速增長狀態，此外公司於2020年在疫情背景下消費格局波動較大，以及公司在期間引入多位高層主管，加強經營效率的過程，採用2021年的經營預測，給予公司每股港幣25.4元的目標價，分別對應2020、2021和2022年的45.4倍、38.7倍和28.2倍經調整本益比，首次覆蓋評級為「增持」。

美銀證券維持小米「買入」評級，目標價港幣26元，美銀證券認為，華為出售榮耀手機品牌業務，長遠而言對小米不會構成威脅，另外高通獲美國發出向華為出售4G手機晶片的許可，對小米影響也有限。

招商證券國際報告指出，預估小米第3季財報會達市場預期，由於智慧手機銷量強勁，預計公司營收將達700億元人民幣（約107億美元），但物聯網和互聯網服務落後預測，因此將毛利率預測下調至14.4％，並略微提高第3季經調整淨利潤預測至人民幣36億元，把小米目標價從港幣22元升至港幣28元，維持「買入」評級。

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