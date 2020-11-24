中國工業機器人 連7年銷量稱冠

中國 機器人產業聯盟（簡稱CRIA）23日在青島舉行的「2020中國機器人產業發展大會」上發布2019年中國工業機器人市場統計數據。數據顯示，2019年中國工業機器人市場銷量雖延續2018年下降走勢，但年銷量仍連續七年位居世界首位，其中自主品牌工業機器人銷售實現小幅增長。

中新社報導，據CRIA統計，2019年中國工業機器人市場累計銷售工業機器人14.4萬台，同比下降8.6%，降幅較2018年加深7.7個百分點。其中，外資品牌機器人銷售約9.9萬台，同比下降12.2%；自主品牌工業機器人銷售近4.5萬台，同比略有增長。

與2018年相比，自主品牌工業機器人銷售增速雖有放緩，但依然保持增長；外資品牌工業機器人銷量持續下降且降幅加深。自主品牌工業機器人在市場總銷量中的比重為三成，比上年提高2.9個百分點。

中國機器人產業聯盟執行理事長宋曉剛表示，在市場整體銷售下行的背景下，工業機器人主要應用領域的銷售出現不同程度下降。從應用行業看，電氣電子設備和器材製造連續第四年成為中國市場的首要應用行業，2019年銷售超4.2萬台，同比下降近一成，占中國大陸市場總銷量的三成。

宋曉剛稱，2019年，中國自主品牌工業機器人在主要行業市場占有率總體呈現上升趨勢，工業機器人應用行業繼續擴大，已涉及國民經濟45個行業大類和135個行業中類，釋放出更多市場需求。

數據顯示，基於當前市場情況與行業運行態勢，預計今年中國工業機器人市場銷售不會延續下降走勢，有望實現一定幅度的增長，其中中國自主品牌工業機器人的銷售增速將與行業總體基本持平。