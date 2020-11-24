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河南投資690億 建設「中國糧谷」

中國新聞組／北京24日電

中國糧谷」研討會23日在鄭州舉行，會上透露，產糧大省河南提出建設「中國糧谷」構想，打造全球糧食科技創新高地。

中新社報導，為期兩天的「中國糧谷」研討會，以「打造糧食科技高地，扛穩糧食安全重任」為主題，孫寶國等10餘名中國工程院院士及行業專家等近百人與會。

河南是中國產糧大省，糧食總產量連續10餘年超過千億斤。「中國糧谷」項目建設構想由河南工業大學提出。河南工業大學校長卞科表示，「中國糧谷」一期建設為5年，總投資690億元人民幣（約105.6億美元），建成後將形成集糧食科學研究、應用技術研發、產業技術推廣的「中國糧谷」科創體系。

目前，建設「中國糧谷」已寫入6個大陸省部級文件。其中，今年6月，河南省政府在「關於堅持三鏈同構加快推進糧食產業高質量發展的意見」中，把高標準建設「中國糧谷」作為重點舉措列入規畫。

研討會期間，與會專家圍繞籌建「中國糧谷」的可行性和相關運行模式等議題展開討論。專家指出，河南的糧食生產在中國舉足輕重，雄厚的糧食產業資源成為「中國糧谷」建設的重要資源基礎。

專家認為，「中國糧谷」建設方案的提出，為雙循環背景下新的發展需求增長點提供了可能。特別是將軟科學建設納入到「糧谷」項目中來，可以更好應對國際糧食局勢變化。

中國國家糧食和物資儲備局總工程師翟江臨表示，「中國糧谷」建設是構建完整的糧食安全保障體系、推動中國大陸由糧食生產大國向糧食產業強國邁進。大陸國家糧食和物資儲備局將全力支持「中國糧谷」建設，助力打造全球糧食科技創新高地。

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