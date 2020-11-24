滙豐攻高端財管 客戶較去年增8％

滙豐銀行去年初推出「滙豐尚玉」（HSBC Jade）服務資產逾100萬美元 （約15.3萬美元）客戶，統計至今年第3季，香港 滙豐尚玉客戶較去年底增近8％，滙豐銀行表示，今年理財業務雖受疫情 衝擊，但透過視訊及網上服務，業務仍有穩健增長。

香港文匯報報導，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲昨日表示，儘管今年需要面對新冠肺炎疫情所帶來的挑戰，但滙豐的財富管理業務表現具有韌性。其中在香港，滙豐為尚玉及私人銀行旗下的高資產淨值客戶管理總值2490億美元的資產。

另外，集中服務高資產淨值客戶的滙豐尚玉推出兩年來透過開發不同產品，持續投資建設平台及培育人才，以滿足這些客戶不斷變化的需求。安博哲續指，截至今年第三季末，香港的尚玉客戶人數比2019年底增加了接近8%。滙豐尚玉客戶的資產配置多元化，由於目前宏觀經濟環境充滿挑戰，而客戶希望獲得較穩定的回報，固定收益這個資產類別比較受歡迎。

滙豐並表示，近期設立全新財富管理及個人銀行業務，集合旗下零售銀行、財富管理、私人銀行、保險及資產管理業務的自身優勢，管理規模高達1.4萬億美元的資產。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，隨着香港高資產淨值人士不斷增加，滙豐將繼續提升數碼服務能力。中國是全球最具活力的經濟體，因此滙豐會積極開拓內地財富管理市場，並為其急速增長的高資產淨值人口提供服務。