恒大物業擬12月2日上市 最高募資158億港元

恒大物業預計將於12月2日在港交所正式上市。（取材自官方微博）

恒大物業22日在上市推介會上表示，恒大物業發售股份的每股價格在8.5（港元，下同）到9.75元，全球發售基礎發行16億2162萬2000股，包括50%新股及50%老股，占全球發售完成後的總股本15%，以此計算，此次恒大物業預計募資137.8億到158.1億(約17.6億到20.3億美元)，將於12月2日港交所正式上市。

澎湃新聞報導，在發行結構上，90%的國際配售和10%的香港 公開發售，香港公開發售和國際配售時間為11月23日到11月26日，定價和配售時間為11月26日，正式上市時間為12月2日。目前共有23名基石投資 人，投資金額約72億元，約占全球發售基礎發行規模的48.7%。

中國恒大15日晚間公告，恒大物業已就建議分拆及全球發售向香港聯合交易所提交聆訊後資料集。

恒大物業執行董事兼總經理胡亮在推介會上指出，要把恒大物業打造成全球規模最大、布局最廣、型態最全、效益最好的物業管理集團。截至6月30日，恒大物業已為1354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及或者社區增值服務，覆蓋大陸22個省、5個自治區、4個直轄市及香港逾280個城市，總在管面積2.54億平方公尺，簽約面積5.133億平方公尺。

收入方面，2017年、2018年、去年及截至今年6月30日，恒大物業的收入分別為43.99億人民幣 、59.03億人民幣、73.32億人民幣和45.63億人民幣；淨利潤分別為1.06億人民幣、2.39億人民幣、9.3億人民幣和11.47億人民幣。

毛利分別為4.32億人民幣、7.23億人民幣、17.54億人民幣和17.37億人民幣，2017年到去年的年複合增長率為101.4%。

至於恒大物業的外拓方面，胡亮表示，恒大物業從去年開始關注對外的拓展和收併購，在今年的6到9月已經完成5家區域型獨立第三方物業公司的收購，總共在管面積為772萬平方公尺。胡亮說，此次上市募集資金用途也有大概65%左右將用於對第三方的收併購，未來恒大物業的管理面積也將逐步增加。