債市違規「零容忍」…中國嚴打逃廢債 下令重懲

中國債市監管風暴 來襲，國務院 副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴表示，要牢牢守住不發生系統性風險的底線，對債市違規「零容忍」，要嚴厲處罰各種「逃廢債」（意指逃債及惡意倒債）行為。

劉鶴日前主持召開國務院金融穩定發展委員會議 ，直指債券違約增加的原因是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果，要求必須牢牢守住不發生系統性風險的底線，健全風險預防、發現、預警、處置機制，加強風險隱患摸底排查，保持流動性合理充裕。

據了解，AAA級、國企背景的永城煤電10億人民幣 (約1.52億美元)融券無預警違約引爆債市巨震，接二連三爆出紫光企業債滯納兌付利息、瀋陽盛京能源債、青海國投永續債不贖回，信用債市場烏雲密布。

劉鶴強調，對債市違規「零容忍」， 要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為。

劉鶴在會議要求，金融監管部門和地方政府要提高政治站位，從大局出發，堅決維護法制權威，落實監管責任和屬地責任，督促各類市場主體嚴格履行主體責任，建立良好的地方金融生態和信用環境，發債企業及其股東、金融機構、仲介機構等各類市場主體必須嚴守法律法規和市場規則，加強行業自律和監督，強化市場約束機制。

監管重拳打向金融機構，逃廢債恐慌蔓延。經濟觀察報報導，永煤債猝不及防的違約，引燃債市信用風暴，引發連鎖反應仍在快速蔓延。

據Wind資訊統計，已有超過50支公開發行的債券取消或者推遲發行，規模達超過390億人民幣，發債類型多為地方國有企業。

監管機構更向仲介機構連連出拳，並喊停背後的結構化發債行為。除涉及永煤債的海通證券、興業銀行、中國光大銀行和中原銀行被調查。