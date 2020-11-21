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中國華晨汽車集團破產重整 債務違約65億人民幣

中國新聞組／北京21日電

德國豪車寶馬（BMW）在中國合資夥伴企業、遼寧省國企華晨汽車集團20日宣布破產重整。據華晨集團16日公告，目前集團已構成債務違約金額合計人民幣65億元（約9.8億美元）。

中央社報導，中國全國企業破產重整案件信息網20日公布遼寧省瀋陽市中級法院民事裁定書，其中顯示，法院裁定受理債權人格致汽車科技，對華晨汽車集團的重整申請。這意味著華晨集團正進入破產重整程序。

法院指出，華晨汽車存在資不抵債的情況，依法具備破產原因，但集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可能性。

華晨汽車在16日公告，華晨因為債務違約金額共達65億元，逾期利息總計1.44億元，由於公司資金緊張，貸款核准仍未完成，目前無法償還貸款。

據澎湃新聞報導，華晨集團有關負責人表示，這次重整只涉及集團本部自主品牌，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬及法國汽車製造商雷諾集團（Renault SA）等的合資公司。

這名負責人表示，作為寶馬在中國最重要的合作夥伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

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