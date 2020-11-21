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連5月成長 前10月台資赴大陸投資額增47％

記者林宸誼／綜合報導

投審會20日公布統計數據，今年前十個月，台資赴大陸投資額47億588萬美元（約新台幣1411.7億元），年增47%；單就10月來看，投資額4億9095萬美元（約新台幣147億元），年增29%，連續五個月正成長。

投審會數據同時顯示，今年前十個月，台資對大陸投資件數為387件，年減22%。

投審會表示，今年前10月金額成長主因，仍是核准包含國喬石化以3.76億餘美元，投資設立泉州國亨化學、廣達電腦以2億美元，間接增資達富電腦（常熟）有限公司、裕隆汽車以2億美元，增資納智捷（杭州）汽車銷售、鴻海精密工業股份有限公司以1.5億美元增資富士康（昆山）電腦接插件有限公司等較大投資案所致。

以投資地區分類，前10月台資主要集中前5名省分，分別為江蘇、福建、上海、浙江、廣東。

以投資業別來看，則以電子零組件製造業、批發及零售業、金融及保險業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業分居前五名。

陸資赴台投資方面，今年前10月核准陸資赴台投資件數為83件，年減31%；投資額1億2395萬美元，年增37%。

若以10月單月來看，核准陸資投資件數為5件，年減64%，投資金額205.7萬美元，年跌37%。

投審會指出，前10月金額成長主因，是核准包括香港商鵬鼎國際，以新台幣15億元增資鵬鼎科技，以及總部設在荷蘭的中國大陸獨資半導體製造商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體等較大投資案件所致。

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