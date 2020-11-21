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人民幣中間價重貶 專家：企業應積極防範匯率風險

記者李仲維／綜合報導

人民幣美元中間價20日重貶302個基點，顯示雙向波動彈性增強，專家提醒企業應積極防範匯率風險。

第一財經報導，今年上半年受新冠肺炎疫情蔓延、全球經濟衰退等因素影響，人民幣匯率走勢偏弱，5月底曾一度跌至近12年來的低點。不過，人民幣匯率很快止跌回升，10月升值1.6%，11月6日升破6.6元後，近日再度走高至6.5元附近。人民幣兌美元中間價20日調貶302個基點，報6.5786。

中國經濟周刊報導，如果從5月27日人民幣兌美元匯價7.1765算起，人民幣至今升值幅度逾8%。人民幣如此大幅升值，已給中國中小出口企業帶來很大壓力，珠三角一些中小出口企業已因出口價格上漲而面臨訂單減少、利潤減薄的窘境。

中國外匯投資研究院院長譚雅玲大聲疾呼人民幣升值過快，她強調，中國出口的半壁江山是由民營企業撐起來的，相較於國有企業和外資企業，他們抵擋市場風險的能力比較弱。

譚雅玲表示，人民幣兌美元進入6.5元時代，外貿企業面臨生存危機。她以江浙一帶規模比較小的企業為例，它們的生存線是7，如果到了6.7，它們幾乎沒有利潤。此外，外貿企業主若手持200萬美元，當人民幣升值到6.5元，業主會掂量利潤壓縮多少？也會在交割、匯兌上舉棋不定，這就叫做帳面恐慌。由於回款周期較長，不少外貿企業面臨美元貶值壓力，部分企業紛紛採取措施規避匯率風險。

浙江一家民企表示，現在兌美元主要是賣出遠期期權和即期結匯相結合，將期權費補貼到近端結匯價格，在獲得較好的遠期結匯價格同時，也提高即期結匯價格，整體提升結匯收益。

人民幣 美元 匯率

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