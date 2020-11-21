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中移動5G建設超額達標 建成全球規模最大SA網路

記者林宸誼／綜合報導
★ 版上勿做大 中國移動董事長楊杰20日表示，中國移動今年超額完成5G建設目標。(取材自微信)
★ 版上勿做大 中國移動董事長楊杰20日表示，中國移動今年超額完成5G建設目標。(取材自微信)

中國移動董事長楊杰20日表示，中國移動今年超額完成5G建設目標，為所有地級市和部分重點縣域提供5G SA服務，「2021年將基本實現全國市、縣城區及部分重點鄉鎮5G良好覆蓋。」

澎湃新聞報導，楊杰20日在廣州舉行的2020中國移動全球合作夥伴大會上還補充，2021年，中國移動將完善3+3+X數據中心布局，5G基地台裝機能力提升至108萬座。

最新數據顯示，中國移動目前已經建成全球規模最大的5G SA網路，開通5G基地台超過38.5萬座，發展5G終端使用者超9000萬戶、5G套餐用戶超過1.3億戶。

楊杰談到，中國移動經過20年的發展共有超過500萬個基地台，惠及全球五分之一人口的高速、移動、安全、泛在信息基礎設施，此外客戶數量全球最多，服務9.5億移動、1.9億家庭、1,300萬政企客戶、8.5億物聯網連接，總連接數超過20億。

楊杰指出，朋友愈走愈近，親戚愈走愈親，中國移動將發布「5G+綻放行動」，拉動「千億」產業。

楊杰表示，中國移動將發揮資本紐帶作用，依託「併購+參股+創投」投資平台，聯合垂直行業龍頭企業開展技術創新和應用拓展，深化「直投+基金」雙線布局，打造資源分享、融通發展的資本生態。

楊杰也提出共同致力於打造泛在連接、共同致力於推動產業升級、共同致力於促進協同創新、共同致力於維護網路安全四點倡議。

除了發布「5G+綻放行動」外，中國移動還與鵬城實驗室戰略合作框架協定簽約，中國移動粵港澳大灣區創新研究院也完成揭牌儀式。

中國 5G 投資

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