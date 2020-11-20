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中國首度表態 挺香港加入RCEP

記者李仲維／綜合報導
專家指，香港與東協簽署過的「自由貿易協定」或許能為香港加入RCEP增加有利條件。圖為今年的東協峰會以視頻方式舉行。(歐新社)
專家指，香港與東協簽署過的「自由貿易協定」或許能為香港加入RCEP增加有利條件。圖為今年的東協峰會以視頻方式舉行。(歐新社)

中國商務部首度表示，將支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），對於中國是否考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的問題，中方持積極開放的態度。

中國商務部發言人高峰19日在例行記者會表示，中方主張建設開放透明、互利共贏的區域自由貿易安排，對於任何區域自貿協定，只要符合世貿組織原則，開放、包容、透明，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，中方都是歡迎的，中國將加大制度型開放的力度。

針對甫簽署的RCEP，高峰說，對中方而言，有利於促進進口多元化，激發進口潛力，優化進口結構，擴大先進技術、設備和零組件進口以及中國國內有需求的資源性商品進口；同時有利於穩定中國對區域各國的出口。此外，RCEP還有利於企業在區域內布局，更好在區域內配置要素資源，進一步增強區域內產業鏈、供應鏈的韌性。

高峰指出，RCEP的簽署，為推動中日韓自貿協定談判提速創造良好條件。中方願與日、韓方積極克服疫情影響，力爭儘早取得實質性成果，進一步提升市場准入規則水準，打造「RCEP+」的自貿協定。

對於香港能否加入RCEP的問題，高峰說，商務部積極支持香港參與國際和區域經濟合作，將根據RCEP關於新成員加入的規定和香港發展的實際需要，支持香港儘早加入RCEP。

至於中歐投資協定年內是否有望簽定？高峰表示，雙方正在按照領導人確認的年內完成談判的共識，通過持續密集的談判，加快推進談判進程，取得積極成效。

高峰表示，本周，中歐雙方正在舉行第34輪談判，這已經是今年舉行的第九輪正式談判，雙方聚焦遺留問題，繼續深入磋商，有望取得積極進展。

高峰表示，中國和歐盟都是世界主要經濟體，互為重要的交易夥伴。商談自貿協定，有利於進一步深化中歐雙邊經貿合作，在世界經濟下行壓力加大的背景下，對推動全球貿易投資自由化便利化，促進世界經濟可持續發展具有重要意義。中方願與歐方保持溝通，在達成中歐投資協定的基礎上，爭取早日啟動中歐自貿協定進程。

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