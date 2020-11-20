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盯炒房 台灣央行已經「開查」

記者沈婉玉／台北20日電
央行抑制房價3招 製表／沈婉玉【作者：丁淑宜，日期：2020-11-20，數位典藏序號：20201119234044495】
央行抑制房價3招 製表／沈婉玉【作者：丁淑宜，日期：2020-11-20，數位典藏序號：20201119234044495】

繼上周五邀六家房貸主要銀行座談後，台灣央行昨再度「敲鑼打鼓」另邀請八家銀行座談。除重申「楊四條」請銀行「務必配合」外，央行呼籲業者，引導信用資源投入實質生產活動，避免放款過度集中不動產，間接助長炒房、炒地，導致房價不合理上漲。央行已派員至銀行瞭解投資戶房貸及建築貸款承做情形，強調央行已經開查，不是說說而已。

央行業務局局長蕭翠玲表示，此次強調銀行要兼顧企業社會責任，不要將信用資產過度流向不動產。兩次「喝咖啡」，房貸量覆蓋率已達八成。所謂的「投資戶房貸」，即戶數多、成數偏高、利率偏低及寬限期過長等現象，是央行關切的重點。

金融業觀察，目前應該只是央行打炒房起手式，下一階段將看央行12月理監事會議是否會提出實際政策。

「資金過度流向不動產市場，推升房價不合理上漲。」央行觀察，近年銀行企業放款成長率不及房貸成長率。今年以來銀行房貸及建築貸款年增率快速上升，九月底全體銀行不動產貸款占總放款比重逼近卅七點九的歷史高點，多家銀行住宅及企業建築放款總額已接近上限，且部分銀行資金被利用於養地、囤地。

為維持金融穩定，抑制房價上漲，央行祭出嚴控不動產授信風險的「楊四條」，希望降低不動產放款集中度，避免銀行資金助長炒作，或助長借款人進行高度財務槓桿操作，使房價上漲，影響房市健全發展及整體資源的合理配置。

央行表示，近日已派員實地瞭解銀行對投資戶購屋貸款及建築貸款承做情形，包括授信風險控管措施是否落實差異化管理，以及購地貸款案件是否嚴格執行借款人動工興建時程與貸後管理等。未來央行仍將持續關注房市及不動產授信風險控管。

央行 貸款 房價

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