我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

穩房市 哈爾濱促房企讓利

記者林宸誼／綜合報導
哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企打折促銷，讓利銷售新房。圖為哈爾濱市區。（新華社）
哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企打折促銷，讓利銷售新房。圖為哈爾濱市區。（新華社）

中國地方政府鼓勵房企讓利開出第一槍，哈爾濱市政府將印發「通知」，鼓勵房企採取打折促銷、團購等方式，讓利銷售新房；同時公積金貸款項目隨時提交隨時審批等共計14條扶持措施穩樓市。

證券時報報導，登錄哈爾濱市政府網和市住建局官網，都未找到該政策原文；不過，哈爾濱市住建局相關工作人員回應，政策內容屬實，現在在預熱（意指預做準備），過幾天會正式對外發布。

每日經濟新聞報導，哈爾濱市將印發「關於疫情期間促進我市房地產市場平穩健康發展相關政策的通知」，共計14條扶持措施。

房企讓利銷售方面，「通知」指出，即日起至今年年底，支持並鼓勵開發企業對銷售的住宅房屋、居住型公寓等新建商品房進一步讓利給購房群眾，在此基礎上，對援鄂人員、抗疫受表彰人員等特殊貢獻群體購房，予以購房更加優惠的政策。並表示政府將對讓利企業的銷售情況進行考核，給予表彰、嘉獎。

對新建商品房銷售壓力較大的區及縣市，及時通報本地新建商品房庫存量、銷售量和下行壓力等情況，積極引導和鼓勵企業根據市場情況，採取打折促銷、團購等方式讓利銷售新建商品房。

放寬公積金貸款政策方面，「通知」提到，公積金貸款項目實現項目簽約網上審批，由原有每周召開審貸會，調整為單個簽約項目隨時提交，隨時審批。支持異地繳存公積金職工在哈爾濱購房申請公積金貸款，實現異地職工享有在哈爾濱同等住房公積金貸款政策。

「通知」並放寬貸款人年齡，例如將縣處級女幹部和具有高級職稱女性專業技術人員住房公積金個人貸款年齡，由原來的55歲調整為60歲。另外，對於就業人員，連續繳存公積金六個月即可申請貸款。

貸款 就業 疫情

上一則

盯炒房 台灣央行已經「開查」

下一則

加碼投資70億 GM挑戰特斯拉

延伸閱讀

三角地區僑委會口罩團購 一波三折終於到貨

三角地區僑委會口罩團購 一波三折終於到貨
不服離婚判決！哈爾濱男酒後持刀刺死法官

不服離婚判決！哈爾濱男酒後持刀刺死法官
老年公寓毀三觀 哈爾濱78歲翁性侵72歲植物人 女兒目睹

老年公寓毀三觀 哈爾濱78歲翁性侵72歲植物人 女兒目睹
詐騙300萬 芝地產商黃思亦認罪 最高可關20年

詐騙300萬 芝地產商黃思亦認罪 最高可關20年

熱門新聞

最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切