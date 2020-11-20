字節跳動搶進金融領域 新增「抖音電商」商標

在螞蟻金服A股及H股IPO暫緩之後，字節跳動正加緊布局金融領域，公司新增一條名為「抖音電商 」的商標訊息，抖音App也上線一款名為「放心花」（意指放心花錢）的支付產品。

第一財經報導，金融牌照是字節跳動在金融領域低調布局的重點。

同時在公司體系內，金融產品也一直與電商業務相互輔助。天眼查資訊顯示，11月12日，北京字節跳動科技有限公司新增一條名為「抖音電商」的商標訊息。國際分類為廣告銷售，商標狀態為「申請中」。

不僅如此，近日抖音App上線一款名為「放心花」的產品。針對該款產品的具體意圖，字節跳動放心花相關負責人表示，放心花業務是一款獨立信用支付產品，由持牌機構提供資金、獨立風控及合規營運。

抖音直播間在10月取消外部連結、只以抖音小店供應為主之後，要完成人民幣1,200億元的直播電商目標仍需衝刺，這也是字節跳動內部推動貸款 業務、拉動消費的原因之一。

在金融牌照的加持下，字節跳動內部的電商環境正在逐漸生成。

易觀金融支付分析師王蓬勃認為，字節跳動收購支付牌照，首先是為補足自身不足，按照公司目前的業務範圍和體量，該公司必然需要一張支付牌照來順利完成業務，以符合人行的規定。

對於此次推出一款提供金融貸款服務的產品，王蓬勃認為，此舉是抖音正常的業務步驟，因流量一定要變現，變現後要追求更高的增速。所以先拿下支付牌照，就能夠做自己的錢包，在這個基礎之上做金融增值服務是一個比較好的選擇。

易觀分析金融行業分析師田傑認為，每個做電商業務平臺都希望能夠做信貸業務，當前主流電商平台淘寶、京東、美團都有自己的信貸業務，抖音作為新興帶貨平台，肯定會涉及這一方面業務。