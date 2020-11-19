李克強提擴大內需戰略 首要催動汽車消費

車展上，觀眾認真觀看某款汽車。(中新社)

中國 總理李克強18日主持召開國務院常務會議，提出實施擴大內需戰略，進一步促進消費，首要就是擴大汽車 消費，鼓勵各地增加汽車號碼牌額度。這也是中國簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，首度下達擴大消費的新政策。

會議還指出，日前簽署的RCEP，體現亞太地區國家維護多邊主義和自由貿易的共同意願。建設此一世界最大的自貿區有利於穩定產業鏈、供應鏈，造福相關國家人民。

會議要求，有關部門按協定確定的時間表加快落實，抓緊深化改革，做好推動協定落實的國內相關工作，儘早兌現承諾，在相互擴大開放中實現互利共贏。

中國政府網披露，會議指出，今年消費遭受疫情 嚴重衝擊，恢復正常增長有不少困難，要實施擴大內需戰略，進一步促進消費。

一是要擴大汽車消費。鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6公升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三（第三代廢氣排放標準）及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。

二是要促進家電家具家裝消費。鼓勵地方對淘汰舊家電家具並購買綠色智慧家電、環保家具給予補貼。

三是要提振餐飲消費。鼓勵餐飲企業提升菜品、創新經營。支持推介優質特色飲食。

四是要以擴大縣域鄉鎮消費為著手點，帶動農村消費。加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流網站建設。打擊假冒偽劣，優化農村消費環境。

為促進常態化疫情防控下旅遊業健康發展，會議確定支持「互聯網+旅遊」發展的措施。支持建設智慧旅遊景區，鼓勵景區加大線上行銷力度，引導雲旅遊等新業態發展。完善包容審慎監管，打擊坑蒙拐騙。