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中國社科院:十四五GDP增速 目標5%

記者蔡敏姿、戴瑞芬╱綜合報導
中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松17日建議，中國「十四五」GDP增速目標在5%左右比較合適。（新華社）
中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松17日建議，中國「十四五」GDP增速目標在5%左右比較合適。（新華社）

中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松建議，將「十四五」期間（2021至2025年）年均經濟增速預期目標設在5%左右，接近潛在經濟增速水平，也考慮改革開放創新的機遇。預估今年國內生產毛額（GDP）年增2%至3%。

中新網報導，國務院新聞辦公室17日舉行政策例行記者會，李雪松在會中表示，目前中國仍屬於中等偏上收入國家，尚未邁入高收入國家行列。作為一個14億人口的大國，跨越中等收入階段，對中國意義重大。因此，可以考慮在「十四五」階段預設增速目標。

李雪松表示，根據測算，「十四五」期間，中國經濟的潛在增長率為5%至6%。考慮到新冠肺炎疫情的影響，2020年、2021年、2022年這三年的經濟增長速度波動會比較大。加之，不確定性因素很多，所以建議，「十四五」期間年均經濟增速預期目標設在5%左右。

「今年GDP可能只增2%至3%，如果有效的疫苗明年初能投入市場，那麼2021年能達到比較高的水平，2021年基數變高，2022年可能回落。」李雪松說。

他說，這一目標，既考慮到接近中國經濟潛在增長率的水平，也考慮到充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇，同時為轉變經濟發展方式，推動高質量發展留下適當空間。

五年前，在制定「十三五」規畫（2016至2020年）時，中國明確提出經濟年均增長至少達到6.5%的目標。李雪松表示，2019年和2020年，中國頒布一系列改革、開放、創新的重要文件，這三方面的紅利將在「十四五」期間有序釋放，支撐經濟合理適度增長。

每經網報導，中國社科院經濟研究所所長黃群慧分析，目前中國人均GDP約1萬美元，製造業比率低於30%。相比日本、南韓，人均GDP邁入3萬至4萬美元，但製造業比率保持在20%以上。因此，需保持製造業比率穩定。正如「十四五」規畫建議的「保持製造業比重基本穩定，鞏固壯大實體經濟根基」。

同日，中國國家發展改革委發布，正開展「十四五」規畫「綱要」問計求策活動，聚焦關係國計民生、社會關注度高的領域，重點徵求貫徹落實中央「建議」精神的具體舉措。

中國 美元 國務院

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