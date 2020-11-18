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弘芯半導體爛尾 武漢政府已接手

中國新聞組╱上海18日電

武漢弘芯半導體被爆瀕臨破產、建設喊停後，近日已被當地政府接管。武漢弘芯被認為是中國「半導體大躍進」的失敗例子，日前國家發改委曾對這類案例表示「誰支持誰負責」。

中央社報導，綜合企業徵信機構企查查及天眼查的資料顯示，控股武漢弘芯90%股權的北京光量藍圖科技有限公司，10日已被武漢光量藍圖科技有限公司全資收購。而武漢光量藍圖科技由武漢市東西湖區國有資產監管局100%持股，9月25日才成立。

科技新聞媒體「快科技」指出，工商變更完成後，武漢弘芯完全被武漢東西湖區政府接管。不過，武漢弘芯原有的董事長、董事並未換人。

陸媒第一財經昨詢問東西湖區政府有關部門，當局將如何處置武漢弘芯資產，是否會將已經停工的廠房繼續完成再招商引資新的晶片廠商入駐，但沒有得到明確回覆。

武漢弘芯先前傳出廠房工程爛尾後引發外界關注，主要原因是這家公司投資巨大，規模高達人民幣1280億元（約195.1億美元）；它一開始就宣稱擁有14奈米製程邏輯晶片的自主研發技術，將在一年後拿下7奈米製程，還請來前台積電共同營運長蔣尚義擔任執行長。

武漢弘芯2017年11月成立，今年7月傳出面臨資金鏈斷裂風險，工程承包商稱已經好幾個月沒有拿到款項，而蔣尚義外傳已在6月提出辭呈。

中國各地近年掀起建立半導體相關工廠的熱潮，卻爆出在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西都有多個百億級乃至千億級的投資「打水漂」，出錢的地方政府成為冤大頭。

中國國家發改委新聞發言人孟瑋10月20日表示，注意到一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身積體電路行業，個別地方盲目推計畫、重複建設，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費；對此將加強防範，按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

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